قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب تنقل مباراة الأهلي وبيرسبوليس مجانًا في السعودية

يحل فريق الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيرسبوليس الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في الاختبار الإيراني من أجل حصد الفوز الذي ينعش آماله في التأهل بالبطولة القارية. تقام المباراة في الساعة 18:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”زعبيل“ بنادي الوصل الإماراتي بصافرة الحكم الياباني هيربوكي كيمورا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 4“ بصوت المعلق عامر الخوديري والكأس 7 بصوت المعلق هيكل الصغير.

يحتل الأهلي السعودي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما فاز على السد القطري بثنائية دون رد وخسر أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في مواجهة بيرسبوليس صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع باختاكور والخسارة أمام السد.

ويتصدر باختاكور المجموعة برصيد 4 نقاط قبل لقائه ضد السد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، علمًا بأن الأهلي يتفوق على السد بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

ويبحث الأهلي عن الثأر من بيرسبوليس الذي أطاح به من دوري أبطال آسيا عام 2017 بدور الثمانية تحديدًا، حين تعادلا في لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما وخسر الأهلي بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب.

وأعلن حساب دوري أبطال آسيا الموثق على تويتر نقل المباراة مجانًا للمتابعين في المملكة العربية السعودية.

بإمكان متابعينا في المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة #بيرسبوليس_الأهلي عبر قناتنا الرسمية في يوتيوب من خلال الرابط ⬇️https://t.co/Bru2jB5RFb@ALAHLI_FC #دوري_أبطال_آسيا — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 9, 2019

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد ألغى احتكار قنوات بي إن سبورتس لبث مباريات الأندية السعودية في مسابقاته، وأعلن عن نقلها عبر منصاته الرقمية حتى حصول قناة أخرى على الحقوق بشكل رسمي.