الموعد والقنوات الناقلة.. وكل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

يحل فريق الأهلي السعودي ضيفاً ثقيلاً على نظيره بيرسبوليس الإيراني مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في الاختبار الإيراني من أجل حصد الفوز الذي ينعش آماله في التأهل بالبطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيرسبوليس

تقام المباراة في الساعة 18:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”زعبيل“ بنادي الوصل الإماراتي بصافرة الحكم الياباني هيربوكي كيمورا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 4“ بصوت المعلق عامر الخوديري والكأس 7 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي السعودي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط بعدما فاز على السد القطري بثنائية دون رد وخسر أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في مواجهة بيرسبوليس صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع باختاكور والخسارة أمام السد.

ويتصدر باختاكور المجموعة برصيد 4 نقاط قبل لقائه ضد السد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط علماً بأن الأهلي يتفوق على السد بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

ويبحث الأهلي عن الثأر من بيرسبوليس الذي أطاح به من دوري أبطال آسيا عام 2017 بدور الثمانية تحديداً حين تعادلا في لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما وخسر الأهلي بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب.

الأهلي وطموح التأهل

يملك النادي الأهلي السعودي طموح التأهل من أجل تحقيق هدفه المطلوب وهو المنافسة على اللقب القاري، وتحدث المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء بحماس عن الرغبة في الفوز مؤكداً أنه يتسلح بدعم الجماهير والروح القتالية للاعبين من أجل حصد الانتصار.

وأكد مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي الأسبق لإرم نيوز أن المهم بالنسبة للأهلي هو التعامل بذكاء مع العامل البدني خاصة أن الفريق لعب مواجهة قوية ضد الشباب بالدوري وفاز بها برباعية وبالتالي هناك ضغوط بدنية على اللاعبين.

وأضاف: ”لابد من التركيز على استغلال الفرص التي تسنح للفريق وخاصة في بداية اللقاء لأنها ستجعل الفريق يلعب بأعصاب هادئة ويضع الضغوط في اتجاه بيرسبوليس“.

واعتاد فوساتي تغيير طريقة لعب الأهلي إلى 4-2-3-1 وأصبح يفضل الإبقاء على السوري عمر السومة بديلاً وهو ما حدث في لقاء الشباب وقبله في مباراتي القادسية والاتحاد بالدوري مرجحاً كفة لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس.

ومن المرجح أن يعتمد الأهلي على قدرات حارسه محمد العويس وأمامه الرباعي محمد آل فتيل والبرازيلي أديرلان سانتوس وسعيد المولد وعبد الباسط هندي في خط الدفاع والتشيلي باولو دياز ونوح الموسى كثنائي ارتكاز وأمامهما سلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري وحسين المقهوي في خط الوسط بينما يقود الهجوم تافاريس.

ويبقى الرهان على الأوراق الرابحة في مقاعد البدلاء وعلى رأسهم السومة وعبد الرحمن غريب ومهند عسيري.

أسلحة بيرسبوليس

يملك فريق بيرسبوليس العديد من الأسلحة التي تجعله منافساً قوياً للأهلي على رأسها خبرة المدرب الكرواتي برانكو إيوانكوفيتش بجانب قدرات بعض اللاعبين المميزين الذين ظهروا بصورة جيدة رغم النتائج المهزوزة في أول جولتين وحصد نقطة واحدة.

ويعد الكرواتي المخضرم ماريو بيدومير الأبرز في تشكيلة بطل إيران والمنضم في يناير الماضي من دينامو زغرب بخلاف خبرات بعض الدوليين مثل أحمد نور الله ومهدي ترابي لاعبي الوسط والحارس علي رضا بيرانفارند.