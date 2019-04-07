ما مسؤولية ”وحدة نزاهة“ خلال المباريات المتبقية في الدوري السعودي؟

كشفت تقارير صحفية أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بدأت التدقيق في مباريات الدوري من خلال مراقبتها عن طريق إسناد المهمة لـ“مسؤول وحدة نزاهة“.

وتعد هذه الوحدة من الوحدات التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أخيراً بما يسمى intgrety department، والتي تقوم بدور التدقيق في المباريات.

وقال الدكتور أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“، إن ”الأندية السعودية معروفة بنزاهتها ونحن نعمل في اللجنة وفق الأنظمة والقوانين، إضافة إلى اعتمادنا على لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وأشار الرفاعي إلى أن ”اللجنة في حال رصدت أن هناك مباراة تحتاج لأن نقف خلفها فإننا نقوم بإرسال مسؤول نزاهة لحضور المباراة والوقوف على جميع الإجراءات قبل وبعد المباراة حسب ما هو معمول به في لوائح ”فيفا“، مع العلم أن مسؤول نزاهة مسجل بوحدة نزاهة في ”فيفا“ بعد ترشيح اسمه من قبل اللجنة.

يذكر أن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تبقى منه أربع جولات، إذ يتنافس النصر والهلال على خطف اللقب، فيما تتنافس أندية على الهروب من المراكز الأخيرة، وضمان البقاء في الدوري.