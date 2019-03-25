مباراة الهلال والنصر.. كارلوس إدواردو يعود للتدريبات ونورالدين إمرابط يغيب عن ودية الأرجنتين والمغرب

استعاد نادي الهلال، بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو، قبل مواجهة النصر المرتقبة في قمة مباريات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك إدواردو في التدريبات الجماعية للهلال بالكامل، مساء الإثنين، بعد أن تعافى بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها، في العضلة الخلفية.

وتعرض إدواردو لإصابة في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع الهلال أمام الدحيل القطري، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الزعيم 3/1.

من جهته، أعلن الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة تضم 21 لاعبًا لخوض مباراة الأرجنتين الودية، المقررة غدًا الثلاثاء، في ملعب طنجة.

واستبعد رينار اللاعب نورالدين إمرابط نجم نادي النصر السعودي؛ لمنحه الراحة قبل مباراة كلاسيكو الدوري ضد الهلال، يوم الجمعة المقبل، بعد اعتراض النصر على مشاركة اللاعب وهو مصاب.

وخرج من قائمة المغرب أيضًا حكيم زياش نجم أياكس الهولندي؛ بسبب الإصابة، بجانب استبعاد ثنائي الوداد وليد الكرتي وإسماعيل الحداد؛ لارتباطهما بناديهما، بخلاف بعض اللاعبين لأسباب فنية، وهم: أيوب الكعبي وسفيان إمرابط وفؤاد شفيق وأنور تهامي ووليد الحجام.

وضمت قائمة المنتخب المغربي: منير مهند (مالاغا الإسباني) وياسين بونو (جيرونا الإسباني) وأحمد تاجنوتي (الوداد المغربي) لحراسة المرمى، ومهدي بنعطية (الدحيل القطري) ومانويل دا كوستا (الاتحاد السعودي) ورمان سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) وأشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) ويونس عبدالحميد (ريميه الفرنسي) ونصير مازروي ( أياكس الهولندي) وعبدالكريم بادي (حسنية أغادير المغربي) للدفاع، وكريم الأحمدي (الاتحاد السعودي) ومبارك بوصوفة (الشباب السعودي) ويوسف آيت بناصير (سانت إيتيان الفرنسي) ومهدي بوعريبة ( ساسولو الإيطالي) وفيصل فجر (كان الفرنسي) ويونس بلهندة (غالاتا سراي التركي) للوسط، وخالد بوطيب (الزمالك المصري) ويوسف الناصيري (ليغانيس الإسباني) ورشيد علاوي (نيم الفرنسي) وسفيان بوفال (سيلتا فيغو الإسباني) وأسامة الإدريسي (ألكمار الهولندي) للهجوم.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد أعلن غياب النجم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني؛ بسبب الإصابة.