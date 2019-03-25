أحمد موسى يعتذر عن المشاركة أمام مصر للتجهيز لمباراة الهلال والنصر

كشفت مصادر قريبة من إدارة نادي النصر السعودي، أن المهاجم النيجيري أحمد موسى سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق أمام الهلال، يوم الجمعة المقبل.

وبحسب تلك المصادر، فإن أحمد موسى قدّم اعتذارًا للجهاز الفني لمنتخب نيجيريا، للعودة إلى الرياض ومن ثم المشاركة مع الفريق في الديربي.

ووافق الجهاز الفني للمنتخب النيجيري على طلب أحمد موسى، لذلك سيعود سريعًا بهدف المشاركة في التدريبات؛ استعدادًا للقمة.

الجدير بالذكر أن النصر سيلتقي الهلال، يوم الجمعة القادم، في قمة مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الأول في المسابقة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي النصر.