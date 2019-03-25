تقارير: هذه العقوبة في انتظار سعود آل السويلم رئيس نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ستفرض عقوبات على سعود آل السويلم، رئيس نادي النصر السعودي، بسبب حديثه التلفزيوني الأخير مع قناة ”روتانا خليجية“.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“ عبر مصادرها فإنه من المنتظر أن تكون العقوبات مالية.

وكان آل سويلم قد صرَّح “ بأن هناك لوبيًا قويًا داخل اتحاد القدم يعمل ضد نادي النصر، وهؤلاء الـ 3 من نقلوا مباراة النصر مع أُحد للمجمعة، وهم الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم قصي الفواز، وعبدالمجيد منصور عضو لجنة المسابقات، ومحمد الشيخ المتحدث باسم الاتحاد“.

كما أكد رئيس النصر، أن أكثر ما يزعجه في الدوري، هو التحكيم وما يحدث في مكاتب الاتحاد السعودي، مضيفًا أن ” نادي النصر أقل الأندية الكبار دعمًا من هيئة الرياضة، وأتمنى من الهيئة أن تظهر الأرقام ” .

وذكرت تقارير أخرى، أن مثل هذا التصريح وبحسب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، تُعرِّض سعود آل سويلم إلى الإيقاف، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

وتنص المادة 50 من لائحة الانضباط والخاصة بالإساءة الإعلامية، على أنه يمنع على أي شخص القيام بأي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام، مثل الصحف، والإذاعة والتلفاز، والصحف الإلكترونية، والموقع الرسمي للنادي، والمنتديات، ومواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الإعلامية والتصريحات.

#سعود_السويلم_في_كورة_روتانا

من يتهمون #النصر بالتباكى على التحكيم…

أبصم على العشرة لو تعرضوا لـ 5% من الظلم الذي تعرضنا له "ممكن يجيبون #حياة_الفهد مدير كرة عندهم ويسوون دراما"! pic.twitter.com/kHal4bkq0c — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 25, 2019

ويعاقب مرتكب المخالفة على النحو التالي، بغرامات مالية تصل إلى 80 ألف ريال، وتحدد الفقرة 5/2 من المادة أنه بالنسبة إلى المخالفات الجسيمة (كالتجريح والإساءة والاتهام)، و إذا كان من غير الجهاز الطبي أو التدريبي، يعاقب بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وغرامة مالية قدرها ثلاثمئة ألف ريال.