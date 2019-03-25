هل تبعد الإصابة كاريلو عن مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي؟

تلقى الكرواتي زوران ماميتش، مدرب نادي الهلال السعودي، خبرًا صادمًا بسبب إصابة اللاعب البيروفي كاريلو مع منتخب بلاده في لقاء ودي ضمن أسبوع الفيفا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، فقد قرر كاريلو العودة لصفوف فريقه، غدًا الثلاثاء، حاملاً معه التقرير الطبي الذي سيحدد مشاركته أمام النصر، وإلا سيكون سالم الدوسري البديل له في المباراة.

وأحدث زوران عددًا من التغييرات على القائمة التي ستدخل ديربي الهلال والنصر الجمعة المقبل في الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولذا سيعود لخط الدفاع علي البليهي بجانب بوتيا مع الإبقاء على ظهيري الجانبين البريك والشهراني، وعودة محور الارتكاز الاسترالي ديجينك، على أن يتواجد بجانبه كنو وإدوردوا وجوفينكو وغوميز.

اصابة لاعب الهلال كاريلو في مباراة منتخبه البيرو امام البارغواي ???? pic.twitter.com/cwHiEtRSKX — Nawaf (@nawaf_fhhcc) March 23, 2019

ويفكر الهلاليون بإجراء حصة تدريبية واحدة على استاد الملك فهد، كون اللاعبين لم يسبق أن لعبوا عليه منذ إعادة زراعته الجديدة، وربما يتحدد ذلك اليوم أو غدًا لخوض تدريب يوم الأربعاء.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال ”المتصدر“، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة، قببل مواجهة الفريقين، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد في الرياض، لحساب الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.