تطورات إصابة أمرابط قبل مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي‎

طمأن المغربي نورالدين أمرابط، لاعب وسط نادي النصر السعودي، جمهور ”العالمي“ بأنه قطع شوطًا كبيرًا لتعافيه من الإصابة التي أبعدته عن صفوف منتخب بلاده أمام منتخب مالاوي، يوم الجمعة الماضي.

وقالت تقارير نقلتها صحيفة ”الرياض“، إن الفحوص الطبية أثبتت تعرضه لكدمة في الحوض وآلام خفيفة في العضلة.

وكشف اللاعب حسب التقارير، أن مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين مساء غد الثلاثاء، بالمغرب ستتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان طبيب المنتخب المغربي، عبد الرزاق هيفتي، قال خلال تصريحات تلفزيونية: ”إصابة نور الدين أمرابط في الفخذ مزعجة قليلًا، لأنه يعاني منها منذ 9 أيام، والأكثر من هذا أنه خاض بها مباراة مع النصر“.

وتمنى هيفتي أن يكون اللاعب جاهزًا لمواجهة الأرجنتين الودية، يوم الـ 26 من مارس/آذار الجاري، بعد استبعاده من خوض مباراة مالاوي، المقررة في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وكان عضو الشرف بنادي النصر، أيمن القاضي، أعلن تكفله بشراء تذاكر مدرج الأسر الخاصة بالنصر، والبالغة 3400 تذكرة، وتكفل عضو الشرف عبدالعزيز بغلف بقيمة ثلاثة آلاف تذكرة سيتم توزيعها عبر مجلس الجمهور.

ويحتل النصر، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال ”المتصدر“، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة، قببل مواجهة الفريقين، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد في الرياض، لحساب الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.