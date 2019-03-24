نادي أحُد يدافع عن لاعبه عبدالله العويشير بعد أحداث مباراة الهلال في الدوري السعودي (صورة)

علقت إدارة نادي أحُد السعودي على الأحداث التي تلت مباراة الفريق مع منافسه الهلال السبت، في الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أحُد فيما نشره في حسابه على موقع ”تويتر“: ”تابعت إدارة نادي أحُد ما تناقلته وسائل الإعلام تجاه اللاعب عبدالله العويشير، بعد مباراة الهلال والهجوم غير المبرر من بعض الإعلاميين؛ وعليه توضح إدارة النادي أن المباراة كانت بين ناديين في الدوري السعودي وكان الأداء رجوليًا بين اللاعبين“.

وأضاف البيان ”نادي أحُد تمثل له المباراة أهمية بحكم موقع ترتيبه في سلم الدوري، ويحتاج لهذه المباراة أكثر من الهلال، وكانت الفرحة للاعبين جميعًا وليس عبدالله العويشير، إذ إن تعادل الفريقين له عامل نفسي أكثر من الخسارة؛ ولذلك صدرت عبارة الفرح هي كما يقوم بها العديد من اللاعبين في الأندية الأخرى“.

وواصل: ”وعليه نود الإشارة إلى أن المباراة قد انتهت بتعادل عادل ولا نرغب في الخوض حيال ما تم تداوله وتطاول بعد الإعلاميين على العويشير، وأن ناديي أحُد والهلال لا يحتاجان إلى مثل هؤلاء الإعلاميين لظهور انتماءاتهم، ولله الحمد تجمعنا علاقة جيدة مع إدارة الهلال وجميع أندية الوطن“.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، قد تقدمت باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، على عدم أهلية مشاركة عبدالله العويشير، حارس مرمى أحُد، في المواجهة التي جمعت الفريقين.

وبينت إدارة الهلال، بحسب ما ذكرت صحيفة ”الرياضية“، أن هناك عدم قانونية لمشاركة العويشير كلاعب هاوٍ مع أحُد في المواجهة.

وكان العويشير قد تسبب في أحداث مثيرة عقب نهاية المباراة بطريقة احتفاله بخروج فريقه بنقطة أمام الهلال، الأمر الذي عدته بعض جماهير الفريق الأزرق استفزازًا لها وقذفت اللاعب بقوارير المياه والأحذية.