عبدالرحمن بن مساعد يكشف سبب ابتعاده عن نادي الهلال السعودي

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الرئيس السابق لنادي الهلال السعودي اليوم الأحد، أسباب عدم تواجده بالقرب من الزعيم، مع اشتداد التنافس على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وطلب أحد مشجعي الهلال من بن مساعد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ ترك الشعر قليلًا، والتركيز على دعم الزعيم في هذه الفترة المهمة من الموسم.

وجاء رد عبدالرحمن بن مساعد كالتالي: ”أولًا، تواضع قليلًا، ولا تُملِ على أحد ما يقول أو ما يترك“.

وتابع بن مساعد: ”ثانيًا، لا أرى بحكم الخبرة، التواجد قبل المباريات الحاسمة فقط محفزًا للاعبين، بل على العكس هو يشكل ضغطًا عليهم“.

وواصل: ”ثالثًا، ما أنا حاليًا إلا مشجع.. رابعًا، هل وجدتني من المحتفلين في أرض الملعب، حين أخذ الهلال الدوري العام الماضي؟“

وفرض أحُد التعادل على الهلال أمس السبت، في الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتقلص الفارق بين الهلال المتصدر والنصر الثاني إلى نقطتين، قبل مواجهتهما يوم الجمعة المقبل.

وتتبقى 6 مباريات على نهاية الدوري السعودي للمحترفين.