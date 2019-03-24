مباراة الهلال ضد أحد.. إدارة ”الزعيم“ تحتج على مشاركة الحارس عبد الله العويشير 

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، قد تقدمت باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، على عدم أهلية مشاركة عبدالله العويشير، حارس فريق أحد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس السبت.

وبينت إدارة نادي الهلال، بحسب ما ذكرت صحيفة الرياضية، أن هناك عدم قانونية لمشاركة العويشير كلاعب هاوي مع فريقه أحد في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود.

وكان العويشير قد تسبب في أحداث مثيرة عقب نهاية المباراة بطريقة احتفاله بخروج فريقه بنقطة أمام الهلال، الأمر الذي عدته بعض جماهير الفريق الأزرق استفزازًا لها وقذفت اللاعب بقوارير المياه والأحذية.

يذكر أن نادي الحزم قد سبق وتقدم باحتجاج مماثل ضد مشاركة العويشير، لكن تم رفض الاحتجاج من قبل اتحاد الكرة.

وقال العويشير في تصريحات صحفية عقب المباراة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود: ”احتفالي بحركة (الدودة) لم أقصد به استفزاز جماهير الهلال“.

وأضاف: ”حركة الدودة لم أقصد بها جماهير الهلال، ولو أن لاعبي الهلال كانوا احتفلوا لن يكون لنا ردة فعل“.

وأكد العويشير أن زملاءه قدموا مباراة قتالية، مشيرًا إلى أن الخروج بنقطة أمام الهلال المتصدر يمنحهم دفعة معنوية ويبعدهم خطوة من شبح الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

البريك هو اللي فطنهم للتماس ، خلاص نزل يدك الهجمة لك ???? pic.twitter.com/1qswzes4NL — #جالدهم_بالإثبات_56 (@Malake_lover) March 23, 2019

إلى ذلك، تناقلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لمحمد البريك، لاعب الهلال، وهو ينبّه حكم المباراة لوجود رمية التماس قبل تسجيل الهدف الأول لفريقه، والذي تم إلغاؤه بعد ذلك من قبل تقنية حكم الفيديو.

ويظهر في الصورة اللاعب وهو يشير بيده إلى أن الكرة رمية تماس لأنها تخطت الخط قبل أن يسجل اللاعب سوريانو الهدف الملغي.

وكان سوريانو قد سجل هدف الفوز للفريق في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع قبل أن يقوم حكم المباراة بالعودة لتقنية الـVAR ويلغي الهدف.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بأحد بالتعادل السلبي ليفقد الهلال نقطتين جديدتين في ظل صراعه المحموم مع النصر.

وبات الفارق بين الهلال والنصر لنقطتين لمصلحة الأول قبل مباراة الفريقين المرتقبة، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الـ 25 من المسابقة.