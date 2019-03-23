تعرف إلى أبرز نتائج مباريات يوم السبت

ما زالت تصفيات أمم أوروبا ”يورو 2020“ وتصفيات أمم أفريقيا 2019 مستمرة في عدد من الملاعب الأوروبية والأفريقية في غياب البطولات الكبرى المتوقفة بسبب فترة التوقف الدولي.

كما جرت عدة لقاءات دولية ودية ولقاء في إطار مباريات الدوري السعودي.

تصفيات أمم أفريقيا 2019

حققت بوروندي إنجازا تاريخيا بعد تعادلها مع الغابون 1-1 وبلوغها نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019 لتكون ثالث منتخب ضيف على النهائيات لأول مرة بعد مدغشقر وموريتانيا.

كما أنهى المنتخب المصري مشواره في النهائيات بتعادل أمام النيجر 1-1 وكان قد بلغ النهائيات على أرض الملعب قبل أن يبلغها كدولة منظمة عوضت الكاميرون.

وبلغ منتخب الكاميرون رسميا النهائيات بفوزه على جزر القمر 3-0 لينهي الجدل، الذي أحدثه منتخب جزر القمر قبل اللقاء حيث طالب بأن تكون نتيجة اللقاء حاسمة في البطاقة الثانية خلف المغرب.

وفي المجموعة الحادية عشر، حسمت الجولة الأخيرة في أمر المتأهلين بعد تعادل غينيا الاستوائية أمام موزمبيق 2-2 وفوز زامبيا على ناميبيا 4-1.

وتأهل منتخب غينيا الاستوائية كمتصدر للمجموعة بـ9 نقاط، ومنحت المواجهات المباشرة ناميبيا التأهل لكونها فازت ذهابا وإيابا على موزمبيق.

كما فازت مالي على جنوب السودان 3-0 وكوت ديفوار على رواندا 3-0 وكان المنتخبان الإيفواري والمالي قد تأهلا قبل الجولة الأخيرة.

وفازت غانا على كينيا 1-0 والسنغال على مدغشقر 2-0 في لقاءات تحصيل حاصل، لكون المنتخبات الأربعة بلغت النهائيات قبل الجولة الأخيرة.

تصفيات أمم أوروبا 2020

افتتحت إسبانيا مشوارها في تصفيات أمم أوروبا 2020 بفوز صعب أمام النرويج 2-1 في المجموعة السادسة.

وعن نفس المجموعة حققت السويد الفوز أمام رومانيا 2-1 ومالطة أمام جزر فاروه 2-1.

وفي المجموعة العاشرة، حققت إيطاليا بداية جيدة وفازت على فنلندا 2-0، كما حققت اليونان الفوز 2-0 أمام ليتشنشتاين و البوسنة والهرسك أمام أرمينيا 2- 1.

وحققت سويسرا بداية جيدة بعودتها بالفوز من جورجيا 2-0 في المجموعة الرابعة والتي شهدت فوز إيرلندة الصعب على جبل طارق 1-0.

لقاءات دولية ودية

فاز المنتخب السوري على نظيره الأردني 1-0 في لقاء ودي جرى في البصرة في العراق في إطار بطولة الصداقة الدولية والتي تضم أيضا المنتخب العراقي.

وتعادل المنتخب البرازيلي في لقاء ودي أمام بنما 1-1، كما فاز منتخب بيرو على الباراغواي 1-0 والمكسيك على تشيلي 3-1 وغواتيمالا على كوستاريكا 1-0 وعمان على سنغافورة بضربات الترجيح في لقاءات ودية.

دوري كأس الأمير محمد بن سليمان

أضاع الهلال، المتصدر، نقطتين ثمينتين بعد تعادله سلبيا أمام أحد صاحب المركز الأخير في لقاء برسم الجولة 24 من الدوري السعودي ليتقلص الفارق بينه وبين مطارد النصر لنقطتين قبل مواجهتهما المباشرة في الجولة 25، يوم الجمعة المقبل.