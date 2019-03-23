موجز أخبار الهلال والنصر والمنتخب السعودي اليوم

أشعل تعادل الهلال سلبيا مع أُحد، متذيل ترتيب الدوري السعودي، المسابقة خاصة قبل قمة الرياض أمام النصر، يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الهلال للعب على أرض النصر، يوم الجمعة المقبل، في قمة المرحلة 25 والمسابقة في الوقت الذي تقلص فيه الفارق بين المتصدر وملاحقه المباشر إلى نقطتين قبل الديربي.

وسقط الهلال في فخ التعادل، لكنه ظل في الصدارة برصيد 57 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن النصر قبل القمة بينما ظل أُحد في ذيل الترتيب برصيد 15 نقطة.

وشهدت المباراة عدة وقائع مثيرة أبرزها إلغاء الحكم هدف المهاجم الإسباني غوناثان سوريانو في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراجعة تقنية الفيديو ليهدر الهلال نقطتين ثمينتين قبل القمة.

كما أثار عبد الله العويشير، حارس أُحد، جماهير الهلال باحتفالات مستفزة عقب اقتناص نقطة التعادل ما دفع الجماهير لإلقاء مقذوفات عليه عقب صافرة النهاية.

وعقب المباراة قرر الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال، استئناف التدريبات يوم الاثنين استعدادًا لمواجهة مضيفه النصر.

وحضر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، المباراة من الملعب لمتابعة منافسه المقبل في مباراة قد تحسم بشكل كبير لقب الدوري.

الاتحاد والفيصلي

يواصل الاتحاد استعداداته لمواجهة الفيصلي ضمن المسابقة المحلية يوم الجمعة المقبل، حيث قاد التشيلي خوسيه لويس سيرا المدير الفني للفريق التدريبات من أجل مواصلة سعي الفريق للنجاة من الهبوط خاصة بعد اقتناص أُحد متذيل الترتيب نقطة ثمينة أمام الهلال.

وقرر التشيلي لويس سييرا خوض مباراة ودية أمام التسامح، يوم الاثنين المقبل، على الملعب الرئيسي بالنادي في إطار الاستعداد للفيصلي.

وعلى صعيد استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة غينيا الاستوائية الودية، يواصل ”الأخضر“ تدريباته بنادي الشباب، استعدادًا لملاقاة الفريق الأفريقي، يوم الاثنين، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في الرياض ويستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

بدأت التدريبات بتمارين الإحماء باستخدام الكرة، ليشرع بعدها المدير الفني يوسف عنبر بتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية التي طبقت على مساحات صغيرة، قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ويجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.