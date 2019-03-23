شاهد هدف الهلال الملغي ضد أحُد في الدوري السعودي (فيديو)‎

ألغى حكم مباراة الهلال وأحُد الهدف الأول الذي سجله جوناثان سوريانو لفريق الهلال في شباك نظيره أحُد، في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 24 للدوري السعودي.

وألغى الحكم هدفًا للمهاجم الإسباني البديل جوناثان سوريانو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتعثر الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالتعادل سلبيًا مع ضيفه أحُد متذيل الترتيب في مباراة مؤجلة اليوم السبت قبل أيام على لقاء القمة أمام النصر.

وسقط الهلال في فخ التعادل لكنه ظل في الصدارة برصيد 57 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن النصر قبل قمة الحسم أمام النصر ملاحقه المباشر يوم الجمعة المقبل، بينما ظل أحُد في ذيل الترتيب برصيد 15 نقطة.