مباراة الهلال وأحد.. روي فيتوريا مدرب نادي النصر يتواجد في مقصورة ”محيط الرعب“ (فيديو)

رصدت عدسات القناة الناقلة لمباراة الهلال وأحد، مساء السبت، تواجد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود ”محيط الرعب“، لمشاهدة وتدوين ملاحظاته الفنية، استعداداً لمواجهة فريقه أمام غريمه الهلال في قمة الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي.

ويستضيف الهلال نظيره أحد، ضمن مباريات الجولة الـ24، من الدوري، حيث يسعى الفريق الأزرق، إلى استعادة فارق الأربع نقاط، قبل مواجهة النصر في الجولة المقبلة.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 56 نقطة، حيث يسعى إلى المحافظة على فارق الـ 4 نقاط بينه وبين غريمه التقليدي النصر (الثاني) والذي يلاحقه بقوة، وينتظر تعثر الهلال حتى ينقض على الصدارة.

فيما يحتل أحد المركز الأخير برصيد 14 نقطة وبات أقرب الفرق القريبة من الهبوط، كما تبدو المباراة صعبة أمام الهلال الطامح إلى المحافظة على الصدارة.

الهلال يخوض اللقاء متخوفًا من التعثر سواء بخسارة النقاط الثلاث أو التعادل، وهو ما قد يتيح الفرصة لمنافسه النصر بالتربع على القمة، بينما يسعى الضيف (أحد) إلى العودة للمدينة المنورة ولو بنقطة واحدة؛ حتى يواصل رحلة الهروب من شبح الهبوط.