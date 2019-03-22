خالد البلطان: مشجعو نادي النصر السعودي كانوا من الجاليات وخاب ظني في سعود آل سويلم

شنَّ خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي هجومًا شرسًا على نادي النصر ورئيسه سعود آل سويلم؛ بعد ظهور الأخير في برنامج ”كورة“، البارحة.

ووصف رئيس نادي الشباب خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”سبق“ السعودية نادي النصر، بأنه نادي الجاليات الذي لا يمتلك عراقةً ولا تاريخًا.

وقال خلال تصريحاته ردًا على الرئيس النصراوي:“كنت أظن أن سعود مختلف عن البقية في التقليل من نادي الشباب، لكن خاب ظني“

وأضاف: طالما بدأ الناس التقليل منا، ومن مكانة النادي، فمعنى ذلك أن نادي الشباب يسير في الطريق السليم والصحيح“.

وتحدث البلطان عن النصر، حيث قال:“كان لا يملك جماهيرية ولا أيَّ شيء، وكان مؤسسوه والجاليات التي تشجعه من السودانيين واليمنيين، وكان يسمّى نادي الجاليات“.