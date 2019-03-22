محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال يتوعد سعود آل سويلم (شاهد)

أعلن الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، نيته التقدم بشكوى ضد ما صرح به سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، حول تدخله في تغيير الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ رئيس لجنة الحكام السابق.

وغرّد رئيس الهلال عبر ”تويتر“ قائلًا: ”اعترف في اللقاء بأنه غيّر رئيس لجنة الحكام.. هذا الاعتراف الخطير سيجعلنا نتخذ الخطوات القانونية ضده وضد الاتحاد السعودي؛ لكشف تفاصيل هذا التدخل السافر والغريب ومحاسبة المسؤول عن ذلك“.

وظهر سعود السويلم رئيس النصر، مساء أمس، في حوار فضائي أثار بسببه الكثير من الجدل، بين الجماهير الرياضية.

وخرج رئيس الهلال في تغريدات هاجم فيها رئيس النصر حيث قال: ”أيضًا يبدو أنه أدرك عقلية غالب جماهير ناديه.. والأولوية الكبرى لديهم هي مهاجمة ومحاولة الانتقاص من الهلال، حتى الدخول على صفقاته من أجل التخريب، كما ذكر وأنا أقول (عسى الله لا يغير عليهم).

وأضاف أيضًا: ”اكتشفنا أن سبب تهربه من اللقاءات المباشرة ليس لنقص الثقافة الأدبية فقط؛ بل الثقافة الرياضية أيضًا!“.

أغلب الردود تقول مافهمها ????

لذلك سأوضح بطريقة أسهل لكي يفهمها ???????? — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ٢٢ مارس ٢٠١٩

1⃣

الاستضافة كانت كرئيس للنصر. الحديث كله عن الهلال ..

الهدف هو الترند والانتشار وذاك ليس بجديد .. الهلال يُكبّرك — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ٢٢ مارس ٢٠١٩

2⃣

ايضا يبدو انه ادرك عقلية غالب جماهير ناديه… والألوية الكبرى لديهم وهي مهاجمة ومحاولة الإنتقاص من الهلال حتى الدخول على صفقاته من أجل التخريب كما ذكر وأنا أقول (عسى الله لايغير عليهم )???? — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ٢٢ مارس ٢٠١٩

3️⃣

يتحدث عن الفرق بين تمثيل الهلال داخلياً وخارجياً ويربطه بأحقية تمثيل الهلال خارجياً وأحقية فريقه .. ما ادري فعلا هل يقرأ التاريخ والا على الأقل هل شاهد ترتيب الهلال والنصر في البطولة الاسيوية حالياً ! أو يظن ان الموضوع بالقرعة أو الترشيح! — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ٢٢ مارس ٢٠١٩

4️⃣

إعترف في اللقاء بإنه غيّر رئيس لجنة الحكام ! هذا الإعتراف الخطير سيجعلنا نتخذ الخطوات القانونية ضده وضد الإتحاد السعودي لكشف تفاصيل هذا التدخل السافر والغريب ومحاسبة المسؤول عن ذلك! — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ٢٢ مارس ٢٠١٩

5️⃣

اكتشفنا ان سبب تهربه من اللقاءات المباشرة

ليس لنقص الثقافة الأدبية فقط بل الثقافة الرياضية ايضاً ???? pic.twitter.com/nlXQqYy4Oh — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ٢٢ مارس ٢٠١٩