محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال يتوعد سعود آل سويلم (شاهد)

محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال يتوعد سعود آل سويلم (شاهد)

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

أعلن الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، نيته التقدم بشكوى ضد ما صرح به سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، حول تدخله في تغيير الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ رئيس لجنة الحكام السابق.

وغرّد رئيس الهلال عبر ”تويتر“ قائلًا: ”اعترف في اللقاء بأنه غيّر رئيس لجنة الحكام.. هذا الاعتراف الخطير سيجعلنا نتخذ الخطوات القانونية ضده وضد الاتحاد السعودي؛ لكشف تفاصيل هذا التدخل السافر والغريب ومحاسبة المسؤول عن ذلك“.

وظهر سعود السويلم رئيس النصر، مساء أمس، في حوار فضائي أثار بسببه الكثير من الجدل، بين الجماهير الرياضية.

وخرج رئيس الهلال في تغريدات هاجم فيها رئيس النصر حيث قال: ”أيضًا يبدو أنه أدرك عقلية غالب جماهير ناديه.. والأولوية الكبرى لديهم هي مهاجمة ومحاولة الانتقاص من الهلال، حتى الدخول على صفقاته من أجل التخريب، كما ذكر وأنا أقول (عسى الله لا يغير عليهم).

وأضاف أيضًا: ”اكتشفنا أن سبب تهربه من اللقاءات المباشرة ليس لنقص الثقافة الأدبية فقط؛ بل الثقافة الرياضية أيضًا!“.

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