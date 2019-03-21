موجز أخبار الهلال والنصر والمنتخب السعودي اليوم

خسر المنتخب السعودي 1/2 وديًّا أمام الإمارات في أبوظبي في أبرز أخبار الوسط الكروي السعودي اليوم الخميس.

وحوّل منتخب الإمارات تأخره إلى فوز 2/1 على ضيفه السعودي تحت أنظار الهولندي بيرت فان مارفيك المدرب الجديد للإمارات والذي قاد السعودية للتأهل لكأس العالم العام الماضي.

وشاهد فان مارفيك المباراة من مدرجات استاد آل نهيان بعد مؤتمر صحفي لتقديمه رسميًا أمام وسائل الإعلام وتابع تقدم السعودية عبر عبدالفتاح آدم في الدقيقة 12 من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية لكن بندر الأحبابي تعادل للأبيض ووضع الهداف علي مبخوت هدف الفوز في الشوط الثاني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الهلال حامل لقب ومتصدر الدوري المحلي لمواجهة أُحد في مباراة مؤجلة بينهما يوم السبت المقبل.

ولم يشارك الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في تدريبات ”الزعيم“ بسبب تعرضه للإنفلونزا بينما سيعود القائد كارلوس إدواردو إلى الرياض يوم الجمعة وسيشارك في التدريبات الجماعية في الوقت ذاته بعد تعافيه من الإصابة في صربيا.

استعدادات النصر للقمة

ورغم أن المباراة يتبقى عليها نحو أسبوع يستعد النصر لقمة الرياض وحسم الدوري أمام الهلال يوم الجمعة 29 من مارس الحالي في مباراة مصيرية بين المتصدر وملاحقه المباشر.

وخاض لاعبو النصر التدريبات بروح معنوية عالية بدون اللاعبين الدوليين سواء السعوديين أو الأجانب، حيث انضم المغربي نورالدين إمرابط مع فريقه النصر رغم إصابته ما تسبب في مضاعفات ما قد يحرمه من المشاركة في المباراة الودية المهمة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في طنجة الأسبوع المقبل.