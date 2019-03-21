عبدالله الخيبري يثير القلق قبل مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب عبدالله الخيبري نجم نادي النصر السعودي سيخضع خلال الساعات القليلة المقبلة لكشف طبي دقيق على إصابته في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في مباراة الوحدة التي كسبها النصر بأربعة أهداف دون مقابل.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“ فإن اللاعب قد لازم العيادة الطبية أمس (الأربعاء) بمعية لاعب الوسط راكان الشملان، الذي وصل للمرحلة النهائية من برنامجه التأهيلي الذي سيمتد لأربعة أسابيع، منذ إصابته التي تعرض لها نهاية الشهر الماضي.

من جهة أخرى أكد المدافع البرازيلي مايكون بيريرا جاهزيته للمشاركة مع فريقه بدءًا من مباراة الهلال في الأسبوع الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد غيابه عن الفريق منذ مباراة الأهلي في الأسبوع العشرين من الدوري، عقب تعرضه لتمزق عضلي من الدرجة الثانية.

وينتظر أن تصدر إدارة النصر اليوم بيانًا ترد من خلاله على حديث رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المغربي عبدالرزاق هيفتي، والذي ذكر في حديث تلفزيوني أن الدولي نور الدين أمرابط مصاب منذ قرابة تسعة الأيام، وأنه شارك مع فريقه النصر في المباراة وهو متحامل على إصابته.