كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية والإمارات الودية

يلتقي منتخب السعودية نظيره الإماراتي، اليوم الخميس، في مواجهة ودية مهمة بالنسبة للمنتخبين في بداية مرحلة جديدة، بعد تغييرات فنية على مستوى الأجهزة الفنية بعد نهاية بطولة كأس أمم آسيا أخيرًا.

وتترقب الجماهير الظهور الأول لمنتخب الإمارات بعد أمم آسيا، وبعد ساعات من إعلان تعيين المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي حقق إنجازًا كبيرًا بإعادة المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم من جديد بعد غياب.

ويبحث المنتخب السعودي عن بداية لمرحلة جديدة بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي، بعد أن فشل الأخضر في استكمال مشوار المنافسة ببطولة كأس الأمم الآسيوية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السعودية والإمارات:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”آل نهيان“ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في الساعة الـ17:45 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الـ16:45 مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق خالد اليوسف.

ندية تاريخية

رغم أن المباراة بين منتخبي السعودية والإمارات اليوم الخميس ودية، إلا أنها تتسم بالندية، وهي بمثابة ديربي خليجي حتى لو كانت غير رسمية.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين أقيم في بطولة كأس الخليج (خليجي 23) يوم الـ25 من ديسمبر 2017 بالكويت، وانتهى بالتعادل دون أهداف.. ويلتقي المنتخبان وديًّا آخر مرة يوم الـ24 من يونيو 2007 وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 2-0.

اختبار مختلف

يسعى المنتخب الإماراتي لاختبار عدد من لاعبيه الذين لفتوا الأنظار في الفترة الأخيرة من عمر بطولة الدوري تحت قيادة المدرب المؤقت الإماراتي سليم عبد الرحمن تحت أنظار المدرب الجديد الهولندي بيرت فان مارفيك.

وتتواجد بعض عناصر القوام الأساسي بالنسبة لمنتخب الإمارات مثل: علي مبخوت نجم الجزيرة وهداف الأبيض، وعلي سالمين لاعب وسط الوصل، وحارس العين خالد عيسى، وحبيب الفردان، وخلفان مبارك.

وتظهر بعض العناصر المحلية المميزة للمرة الأولى مع المنتخب الإماراتي، مثل: منصور البلوشي لاعب وسط اتحاد كلباء، وريان يسلم صانع ألعاب العين، وسهيل النوبي لاعب بني ياس، ومحمد خلفان مهاجم الفجيرة، وعبد الله النقبي لاعب وسط شباب الأهلي دبي، وسالم راشد لاعب وسط الجزيرة، وشاهين عبد الرحمن مدافع الشارقة، وحسن المحرمي مدافع بني ياس، وعادل الحوسني حارس الشارقة.

وقال أيمن الرمادي، مدرب عجمان الإماراتي، لـ“إرم نيوز“ إن هذه المباراة مهمة للغاية بالنسبة للأبيض في بداية مرحلة جديدة مع الهولندي فان مارفيك، موضحًا أن انضمام العديد من الوجوه الجديدة سيمنحها فرصة للظهور أمام المدرب الجديد والجماهير.

وأضاف: ”ودية السعودية ستكون فرصة مهمة للعديد من اللاعبين المتألقين محليًّا، وخاصة مع ظهور مواهب مميزة في بطولة الدوري اكتسبت الخبرات نتيجة المشاركة المحلية“.

ظروف مشابهة

تبدو الظروف مشابهة -أيضًا- في منتخب السعودية، بعدما تمت الاستعانة بالمدرب السعودي المؤقت يوسف عنبر لتسيير الأمور لحين إعلان التعاقد مع مدرب أجنبي خلفًا للأرجنتيني بيتزي.

وحرص -أيضًا- عنبر على ضم العديد من اللاعبين الواعدين والجدد الذين ظهروا بمستوى طيب في الفترة الأخيرة من عمر الدوري، في غياب لافت للأسماء الرنانة في الكرة السعودية مثل: سالم الدوسري، وهتان باهبري، وفهد المولد وغيرهم من النجوم الكبار.

واستدعى عنبر 25 لاعبًا أغلبهم ينضم للمرة الأولى، وهم: مصطفى ملائكة، وعبدالله الصالح، وعبدالله الجدعاني في حراسة المرمى.. وفي خط الدفاع: يزيد البكر، ومدالله العليان، ومحمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلطان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ.. وفي خط الوسط: وليد باخشوين الذي غادر للإصابة وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامة الخلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب.. وفي الهجوم: عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.

وقال أسامة نبيه مدرب الكوكب السعودي، والذي عمل في منصب المدرب العام لمنتخب مصر سابقًا لـ“ـإرم نيوز“ إن هذه المرحلة مهمة بالنسبة للمنتخبات لإعادة تقييم الأمور، ومنح الفرصة لبعض الواعدين الذين يظهرون بصورة جيدة، ويكون الأمر بمثابة نقطة انطلاق لهم.

وأضاف: ”حدث هذا الأمر مع منتخب مصر من قبل وأسهم في اكتشاف لاعبين جدد في عهد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق، وأيضًا مع شوقي غريب المدرب الأسبق، وهو ما أسهم في اكتشاف عناصر جديدة يعتمد عليها المنتخب حاليًّا“.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي في مرحلة تجديد دماء على مستوى اللاعبين، وأيضاً الجهاز الفني الذي سيتولى مقاليد الأمور مستقبلًا.