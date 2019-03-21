حسن الناقور: الأندية السعودية ”مجرد منافسين“ للهلال والاتحاد (فيديو)

يرى رجل الأعمال السعودي والمستثمر بنادي تشيلسي الإنجليزي حسن الناقور، أن ناديي الهلال والاتحاد هما قطبا الكرة السعودية، متجاهلًا وجود النصر والأهلي.

وجاءت تصريحات الناقور تأييدًا لكلام رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بأن الهلال والاتحاد هما قطبا الكرة السعودية، قائلًا: ”هذا كلام صحيح وبقية الأندية مجرد منافسين“.

وأضاف في تصريحات لقناة ”روتانا خليجية“: ”الهلال والاتحاد دائمًا ما يكونان متواجدين في كل البطولات، وباقي الأندية تمر عليهم سنوات يبرزون فيها بشكل قوي“.

وعن تجربته الاستثمارية في نادي تشيلسي، قال: ”من أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي، وأكثر ما استفدته منها هو القدرة على إدارة مؤسسة رياضية احترافية بشكل مختلف“.

في سياق مختلف، قال الناقور عبر تويتر عن صفقة انتقال هازارد المحتملة إلى ريال مدريد: ”من فتره تعيين زيدان مدربًا لريال مدريد والحديث كان بشكل متواصل عن رحيل هازارد. لا شك أن هازارد لاعب ممتع وحقق مع الفريق بطولات كثيرة منذ قدومه وسجل أيضًا أهدافًا حاسمة وكان عنصرًا رئيسيًا في البطولات. وقع هازارد لتشلسي عام ٢٠١٢ وخلال ٨ سنوات قدم كل شيء والجميع سيكون سعيدًا لو استمر هازارد“.

”ولكن في حال رحيل هازارد فهو في يناير القادم سيكون دخل عامه الـ ٢٩ والاستفادة المادية من بيعه ستكون أكثر من ١٠٠ مليون وجلب احتياجات الفريق من مدافع سوبر ومهاجم ممتاز وأطراف مميزين أيضًا ستكون أولوية لعودة تشلسي لمنصات البطولات كما عهدناه لذلك أعتقد أن المشجع يأمل في الأفضل لناديه“.