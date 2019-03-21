موعد مباراة الإمارات والسعودية الودية والقنوات الناقلة

تتواصل مباريات الأجندة الدولية، إذ يستضيف المنتخب الإماراتي شقيقه السعودي في مباراة ودية في أبوظبي، ستقام على ملعب آل نهيان اليوم الخميس.

ويدخل المنتخبان المباراة الأولى لهما منذ نهاية كأس آسيا 2019، والتي أقيمت بدولة الإمارات في يناير الماضي.

يذكر أن اتحاد القدم الإماراتي أعلن أمس الأربعاء تعيين المدرب الهولندي فان مارفيك لقيادة الأبيض، خلفًا للمخضرم ألبرتو زاكيروني، الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس آسيا 2019.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم كلف منذ أيام طاقمًا تدريبيًّا سعوديًّا لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة مدير فني مؤقت هو يوسف عنبر، لحين التعاقد مع مدرب جديد ليأتي خلفًا للأرجنتيني خوان بيتزي.

موعد مباراة الإمارات والسعودية

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ16:45 بتوقيت السعودية، الـ17:45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والسعودية

سيتم بث المباراة عبر شاشة KSA SPORT