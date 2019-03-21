مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تتواصل مباريات الأجندة الدولية إذ يستضيف المنتخب الإماراتي شقيقه السعودي في مباراة ودية في أبوظبي بينما تنطلق التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا (يورو 2020).
وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس الـ21 من مارس/آذار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:
مباريات دولية ودية:
الإمارات VS السعودية، الساعة الـ 16:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:45 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORT
تصفيات يورو 2020:
هولندا VS روسيا البيضاء ، الساعة الـ 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.
بلجيكا VS روسيا، الساعة الـ 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.
النمسا VS بولندا، الساعة الـ 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.
كرواتيا VS أذربيجان، الساعة الـ 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.