كريستيان راموس: لا أريد العودة لنادي النصر السعودي.. عشت أوقاتًا صعبة

شدد اللاعب البيروفي كريستيان راموس، مدافع نادي النصر السعودي المُعار إلى نادي ميلغار البيروفي، على عدم رغبته في العودة لصفوف ”العالمي“ مرة أخرى.

وقال راموس، في تصريحات لقناة Movistar‬ Deportes البيروفية، إنه لا يرغب في العودة مجددًا إلى السعودي للتواجد مع النصر.

وأضاف: ”لا أتمنى لأحد أن يعيش مثل ما عشته في المملكة العربية السعودية، كانت أوقاتًا صعبة للغاية“، مشددًا على عدم تأقلمه مع الفريق.

وكان اللاعب قد خرج من حسابات النصر مبكرًا بسبب ضعف مستواه الفني وعدم تقديم ما يليق باسم ”العالمي“.

وكان اللاعب قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه شعر بالإهانة، بسبب الطريقة التي خرج بها من الفريق السعودي، والتي وصفها بأنها لم تكن لائقة.

وأوضح راموس: ”لا أعلم سبب الرحيل، لم يتحدث أحد معي، تفاجأت فقط بأنهم قرروا استبعادي والتعاقد مع مدافع آخر بدلًا مني“.

يُذكر أن راموس لا يزال مرتبطًا بتعاقد مع النصر يمتد لموسم آخر، حيث تمت إعارته في الميركاتو الشتوي السابق لنادي ميلغار البيروفي.