”الجمهور خط أحمر“.. مسؤول بنادي الوحدة السعودي يكشف عن أسباب إقالة ميدو (فيديو)

كشف عبد الله خوقير، نائب رئيس نادي الوحدة السعودي، عن الأسباب التي أدت لإقالة أحمد حسام ”ميدو“ من قيادة الفريق رغم تقديم مردود فني جيد.

النادي السعودي أعلن عن إقالة مدربه المصري ميدو، صباح يوم الثلاثاء، بعد حوالي 3 أشهر من تعيينه.

وقال خوقير في تصريحات تلفزيونية: ”ميدو لم يُقَلْ لأسباب فنية، هو يمتلك كفاءة عالية جدًا، لكنه أقيل بسبب التغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمهور خط أحمر، ونتمنى أن يكون حسابه قد سُرق بالفعل“.

#الديوانيه

عبدالله خوقير – نائب رئيس نادي #الوحدة : سبب إقالة #ميدو هو ماحدث في وسائل التواصل وليس سبب فني ، وهو على كفاءة عاليه ، وهو من أعاد الدوري للملعب بتعادله مع #الهلال و خسارته من #النصر . pic.twitter.com/rnf4w4s8S2 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) March 19, 2019

وأضاف: ”لكن فنيًا، ففترة تواجد ميدو كانت مميزة وشهدت استقرارًا والأمورُ سارتْ على ما يرام“.

وأشاد خوقير بتأثير ميدو في فترة ولايته القصيرة: ”ميدو من أعاد المنافسة للدوري السعودي بتعادله مع الهلال وخسارته أمام النصر“.

وأردف: ”استطعنا الفوز على الأهلي تحت قيادة ميدو، حصدنا معه الكثير من النقاط وفريق الوحدة اكتسب شخصية“.

واستطرد: ”ولكن هذا القرار كان واجبًا على الإدارة يجب اتخاذه سريعًا، نحن نمثّل النادي ومن الصعب أن يحدث مع الجمهور ذلك“.

واختتم مبديًا أسفه للقرار الذي كان إجباريًا: ”مُجبَر أخاك لا بطل، ميدو هو من تركنا، الموضوع لم يحتمل“.

وكان ميدو قد علّق على قرار إقالته، قائلاً: ”شكرا إدارة الوحدة، شكرًا جمهور الوحدة تحملت المسؤولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه و مساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن أحقق بالفريق نتائج وأداءً متميزًا أشاد به الجميع، أحترم قرار الإدارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي“.

وأضاف: ”أشكر بشكل خاص حاتم الخيمي (رئيس النادي) وعبد الله خوقير (نائبه)، لم أر منهم إلا كل خير ودعمًا لي منذ أول يوم لي في المملكة، سيظلان إخوة لي لآخر يوم في عمري“.