موجز أخبار الهلال والأهلي والمنتخب السعودي اليوم

تغادر بعثة المنتخب السعودي خلال ساعات إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام منتخب الإمارات يوم الخميس المقبل بعد انتهاء المعسكر الداخلي في الرياض.

وقرر يوسف عنبر المدير الفني المؤقت للمنتخب السعودي استبعاد لاعب وليد باخشوين من المعسكر، وذلك بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للفريق بشأن إصابته.

وفي الهلال لا تزال أصداء تصريحات الأمير الوليد بن طلال بشأن نيته شراء النادي في حال بدء تخصيص الأندية السعودية تثير اهتمام الأوساط الكروية في البلاد.

وكان الملياردير السعودي قد أعلن نيته شراء ”الزعيم“ ووضعه في مصاف الأندية الكبرى محليا وقاريا وعالميا في حال فتح باب تخصيص الأندية المحلية.

ومن ناحية أخرى قال الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال إنه لجنة الانضباط بالاتحاد المحلي لم توضح بعد أسباب رفض احتجاج النادي ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني خلال مباراة الفريقين في الدوري حتى يتمكن الهلال من الاستئناف على القرار.

ولا يزال القائد كارلوس إدواردو يتعافى من إصابته ويستغل فترة التوقف الدولية في ذلك من أجل العودة سريعا للملاعب بينما أعلن الهلال أن لاعبه عبد الله عطيف غادر إلى صربيا لمتابعة سير برنامجه التأهيلي.

إصابة السومة وإقالة ميدو

وفي الأهلي أعلن النادي تفاصيل إصابة مهاجمه وهدافه السوري عمر السومة وهي عبارة عن إلتواء في كاحل القدم وأنه سيحتاج للعلاج لمدة أسبوعين للعلاج والتأهل قبل المشاركة في تدريبات الفريق مجددًا.

ومن ناحية اخرى أثار قرار نادي الوحدة بإقالة مدربه المصري أحمد حسام (ميدو) الكثير من الجدل خاصة وأن الإقالة تأتي بعد يومين من خسارة كبيرة أمام النصر في الدوري.

ودخل ميدو في جدل عبر تويتر مع أحد المشجعين الغاضبين عقب الخسارة الثقيلة بأربعة أهداف نظيفة أمام النصر سجلها جميعا المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وقال الوحدة في حسابه على تويتر إنه عين التشيلي ألفارو فيدال خلفا لميدو الذي تولى المسؤولية بصورة مؤقتة في ديسمبر/ كانون الأول قبل أن يقرر النادي الذي يقع مقره في مكة المكرمة استمراره حتى نهاية الموسم.

وأثار ميدو غضب جماهير الوحدة عندما رد على تغريدة لمشجع طالب بإقالته بتعليق بذيء. وقال مهاجم منتخب مصر السابق لاحقا إن حسابه على تويتر تعرض للاختراق قبل أن يستعيده.

ومساء اليوم أعلن نادي الوحدة السعودي الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني خوان براون لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم بدلاً من المصري أحمد حسام ميدو الذي أقيل من منصبه يوم الثلاثاء.

مدرب الهلال السابق يقود الوحدة

وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه: ”أتمت إدارة النادي اتفاقها مع الأرجنتيني خوان براون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي حيث سيصل خلال اليومين المقبلين لإنهاء التعاقد الرسمي والبدء في الإشراف الفني على الفريق“.

وسيكون خوان براون المدرب الثالث في مسيرة الوحدة، سادس ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد البرازيلي فابيو كاريلي والمصري ميدو.

وتوج براون ببطولة الدوري السعودي الموسم الماضي رفقة الهلال، بعد أن استلم تدريبه مؤقتاً أعقاب إقالة مواطنه رامون دياز مطلع 2018، وانتهت مهمته بنهاية المسابقة العام الماضي.