رسميًا.. الأرجنتيني خوان براون يقود نادي الوحدة السعودي خلفًا للمصري أحمد حسام ”ميدو“

أعلن نادي الوحدة السعودي الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني خوان براون لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم بدلًا من المصري أحمد حسام ميدو الذي أُقيل من منصبه يوم الثلاثاء.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه:“أتمت إدارة النادي اتفاقها مع الأرجنتيني خوان براون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، حيث سيصل خلال اليومين المقبلين لإنهاء التعاقد الرسمي، والبدء في الإشراف الفني على الفريق“.

وسيكون خوان براون المدرب الثالث في مسيرة الوحدة، سادس ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد البرازيلي فابيو كاريلي، والمصري ميدو.

أتمت إدارة النادي اتفاقها مع الأرجنتيني خوان براون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي حيث سيصل خلال اليومين المقبلين لإنهاء التعاقد الرسمي والبدء في الإشراف الفني على الفريق يذكر أن خوان براون قد قاد فريق الهلال لتحقيق بطولة الدوري العام الماضي .#الوحدة pic.twitter.com/xFdwdjak4Y — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ١٩ مارس ٢٠١٩

وتُوّج براون ببطولة الدوري السعودي الموسم الماضي برفقة الهلال، بعد أن تسلّم تدريبه مؤقتًا في أعقاب إقالة مواطنه رامون دياز مطلع 2018، وانتهت مهمته بنهاية المسابقة العام الماضي.

وكان مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، قرر إقالة المصري أحمد حسام ”ميدو“، مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكان ميدو أثار جدلًا أمس، حينما سبَّ مغرّدًا، ثم أعلن بعد ذلك أن حسابه تعرَّض للاختراق