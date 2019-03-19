إقالة ميدو.. ردود فعل متباينة في مصر والسعودية

أثار قرار نادي الوحدة السعودي بإقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو جدلًا واسعًا، بعد أن رحل بشكل مفاجئ عقب أزمة سبه مشجعًا للفريق عبر موقع ”تويتر“ قبل أن يعلن أن حسابه تعرض للاختراق، وتمت استعادته في الساعات الماضية.

وانقسمت الآراء حول قرار نادي الوحدة، فالبعض يرى أنها خطوة مهمة لإرساء المبادئ وعدم التجاوز، بينما يرى البعض الآخر أن ميدو لا يستحق هذه النهاية، وخرجوا بإشادات بتجربة المدرب المصري مع فرسان مكة.

ماذا قدم ميدو؟

لم تستغرق تجربة ميدو مع الوحدة أكثر من 3 أشهر فقط بين 20 ديسمبر 2018 إلى اليوم 19 مارس 2019.

وخاض الوحدة مع ميدو 13 مباراة فاز في 6 لقاءات، وتعادل 3 مرات وتلقى 4 هزائم، وسجل الفريق 17 هدفًا واستقبل مثلها.

شكراً @midoahm افضل من تعاملت معه في حياتي وحاصل علي افضل مدير فني في الدوري السعودي مرتين خلال شهرين فقط في افضل دوري في المنطقة هذا الموسم كل التوفيق لك في رحلتك القادمة ????❤️???? — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) March 19, 2019

وحقق الوحدة فوزًا مهمًا على الأهلي بالدوري وكأس الملك، كما تعادل مع الهلال خارج أرضه، وتلقى هزيمة قاسية برباعية نظيفة من النصر.

وأكد عادل مصطفى المدرب العام السابق لفريق الوحدة لـ“إرم نيوز“ أنه بعيدًا عن القرار الذي يرفض التعليق عليه، فإن ميدو مدرب شاب وواعد والجهاز الفني بذل أقصى جهد لتطوير نتائج الفريق.

وأشار إلى أنه يتمنى العمل مجددًا مع ميدو وينجح في الدوري المصري، بعد أن قدم الفريق نتائج طيبة في الوحدة.

قرار تأديبي

يرى البعض أن هذا القرار تأديبي، وأكد شريف عبد المنعم مهاجم الأهلي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن ميدو أخطأ وعليه تقبل القرار؛ لأنه من المؤكد أن الوحدة لديه الأدلة على خطأ المدرب المصري، موضحًا أنه مدرب واعد، وأن هذه الأخطاء التي تحدث تحتاج لتقويم وتصحيح بشكل مستمر.

شكرا على كل ماقدمته للفريق .. كل التوفيق لك في مشوارك القادم ياكابتن — Saleh alamri (@al9l7i15) March 19, 2019

وتفاعل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر عدة تغريدات بأن ميدو يستحق هذه النهاية؛ لأنه لا مجال لمثل هذه الأخطاء والخروج عن النص.

ادعم ميدو

حرص العديد من اللاعبين على دعم ميدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب محمد عواد حارس الوحدة السعودي عبر تويتر:“ شكرًا ميدو أفضل من تعاملت معه في حياتي، وحاصل على أفضل مدير فني في الدوري السعودي مرتين خلال شهرين فقط في أفضل دوري في المنطقة هذا الموسم، كل التوفيق لك في رحلتك القادمة“.

ونشر أيضًا صالح العمري لاعب الوحدة عبر ”تويتر“ موجهًا رسالة لميدو قائلًا: ”شكرًا على كل ما قدمته للفريق.. كل التوفيق لك في مشوارك القادم ياكابتن“.

••أطاحت تغريدة صادرة من حساب (ميدو )خارجة عن حدود الأدب و اللياقة و اللباقة العامة رداً على الجماهير من تدريبه من نادي الوحدة.

••و حاول الرياضي المثير للجدل لاعباً و مدرباً و محللاً تدراك الخطأ الجسيم بتأكيده بأن حسابه في مواقع التواصل مخترقاً.

لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح pic.twitter.com/k5ODXASxDu — سعود الصرامي (@L9arami) March 19, 2019

وغرد سعود الصرامي :“أطاحت تغريدة صادرة من حساب (ميدو ) خارجة عن حدود الأدب واللياقة واللباقة العامة ردًا على الجماهير من تدريبه من نادي الوحد“.

”حاول الرياضي المثير للجدل لاعبًا و مدربًا و محللًا تدراك الخطأ الجسيم بتأكيده بأن حسابه في مواقع التواصل مخترق“.

”لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح“.

وكتب أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا الإنجليزي داعمًا لميدو ومشيدًا بتجربته كما دعم أيضًا المحلل الكروي خالد بيومي المدرب المصري مؤكدًا أن تجربته كانت رائعة.

وقال أيمن يونس مهاجم الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن ميدو مدرب واعد ومازال في بداية مسيرته التدريبية، ويحتاج للدعم والمساندة وما قدمه مع الوحدة خطوة مميزة في طريق اكتسابه الخبرات.

وأضاف: ”أعتقد أن ميدو سيتعلم الكثير من تجربة الوحدة، وأتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة“.

تعليق واضح

تجربه كبيره يا عالمي اعتقد انها أظهرت ميدو بشكل مختلف في عالم التدريب ننتظرك في نادي اخر ننتظر منك المزيد بالتوفيق لما هو قادم لك وبالتوفيق لنادي الوحده السعودي ❤️❤️ — khaled bauomy ???????? (@khaledbauomy) March 19, 2019

كان أحمد حسام ميدو واضحًا في تعليقه بعد قرار الإقالة موجهًا الشكر لإدارة الوحدة، ومؤكدًا أنه سيلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكتب ميدو عبر ”تويتر“ بعد الإقالة: ”شكرًا إدارة الوحدة شكرًا جمهور الوحدة تحملت المسؤولية في ظروف صعبة، واستطعت بفضل الله وتوفيقه ومساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن أحقق للفريق نتائج وأداءً متميزًا أشاد به الجميع، أحترم قرار الإدارة، لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي“.

وأضاف: ”أشكر بشكل خاص حاتم الخيمي وعبد الله خوقير.. لم أرَ منهم إلا كل خير ودعم لي منذ أول يوم لي في المملكة.. سيظلوا أخوة لي إلى آخر يوم في عمري“.