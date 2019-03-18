موجز أخبار الهلال والنصر والأهلي والأندية السعودية اليوم

انطلقت فترة التوقف الدولية ومعها تتوقف مسابقة دوري السعودي للمحترفين حيث انضم اللاعبون المحترفون في الأندية الكبرى إلى منتخبات بلادهم.

وأعلن الأهلي مغادرة نيكولاي وباولو دياز ودجانيني تفاريس السعودية للانضمام إلى منتخبات بلادهم والمشاركة في الأجندة الدولية.

ومنح الأوروغواياني خورخي فوساتي المدير الفني للأهلي باقي اللاعبين راحة 3 أيام من التدريبات، بعد الخسارة 0/1 أمام الهلال في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وفي المقابل انضم النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر إلى منتخب بلاده، ومع المغربي نورالدين إمرابط الذي يستعد لخوض مباراة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام مالاوي يوم الجمعة المقبل، وبعدها سيلعب ضد رفاق ليونيل ميسي في المغرب.

وفي جدة قرر التشيلي خوسيه لويس سييرا منح لاعبي الاتحاد راحة 5 أيام قبل العودة للاستعداد لمواجهة الفيصلي المهمة يوم الجمعة 29 مارس الحالي في الدوري.

وفي الهلال يواصل القائد كارلوس إدواردو التأهل للعودة سريعًا إلى الملاعب بعد إصابته مؤخرًا، بينما أعلن الأمير الوليد بن طلال الملياردير الشهير أنه على استعداد لشراء ”الزعيم“ في حال فتح باب تخصيص الأندية السعودية.

وقال الأمير الوليد ”الوليد بن طلال: ”مستثمرون عرب اشتروا أندية عالمية في فرنسا وإنجلترا، أنا اقترحت أن أدعم الهلال وجعله منافسًا كبيرًا على المستوى المحلي والعالمي“.