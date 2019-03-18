رئيس الوحدة يتدخل لتهدئة نادي النصر السعودي بسبب تصريحات ميدو

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أن الإدارة تلقت اتصالات من حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة؛ لتهدئة مسؤولي العالمي، بعد تصريحات المدرب أحمد حسام ”ميدو“.

وكانت مصادر قد أكدت أن إدارة النصر تدرس التقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد المدير الفني للوحدة أحمد حسام ”ميدو“.

وبحسب تلك المصادر، فإن إدارة النصر ستتقدم بالشكوى ضد المدرب المصري؛ بعد حديثه ضد المدافع المعار من العالمي عبدالإله العمري، وبدا كأنه يتهمه بالتخاذل حينما طالب بوضع بند يحرم اللاعب من مواجهة ناديه الأصلي طالما خرج منه معارًا.

من جهته، قال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة ”الرياضية“: ”ميدو على عيني ورأسي، وكان يهدف من تصريحه إلى رفع الضغوط عنّي، وهناك من يحاول إفساد العلاقة بين اللاعبين والمدرب“.

واختتم تصريحاته قائلًا: ”حسبنا الله ونعم الوكيل“ ضد من اتهمني بالتخاذل أمام النصر. أنا لاعب وحداوي في الوقت الحالي وردي عليهم سيكون في الملعب“.