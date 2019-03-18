عبدالإله العمري مدافع الوحدة المعار من نادي النصر يرد على اتهامه بالتخاذل

رد عبدالإله العمري، مدافع نادي الوحدة المعار من نادي النصر السعودي، على اتهامه بالتخاذل لصالح النصر، بعدما خسر فريقه بأربعة أهداف دون رد في الدوري المحلي.

وأثار ميدو، مدرب الوحدة جدلًا، حينما طالب بوضع بند يَحرم اللاعب من مواجهة ناديه الأصلي طالما خرج منه معارًا.

وفسر متابعون تصريحات ميدو بأنها اتهام بالتخاذل للاعب عبدالإله العمري المعار من النصر للوحدة، غير أن المدرب أكد أنه لا يقصد ذلك.

وقال العمري لصحيفة الرياضية السعودية :“حسبنا الله ونعم الوكيل“ ضد من اتهمني بالتخاذل أمام النصر.. أنا لاعب وحداوي في الوقت الحالي وردي عليهم سيكون في الملعب“.

وتابع: ”ميدو على عيني ورأسي، وكان يهدف من تصريحه إلى رفع الضغوط عني، وهناك من يحاول إفساد العلاقة بين اللاعبين والمدرب“.