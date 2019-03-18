الاتحاد السعودي يعلن مواعيد مباريات تصفيات كأس آسيا ”تحت 23 عامًا“ 2020 (صورة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، والتي ستقام في السعودية، وتضم بجانب ”الأخضر“ الأولمبي منتخبات الإمارات ولبنان والمالديف.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد مباريات المجموعة التي ستقام خلال الفترة من الـ 22 وحتى الـ 26 من مارس الجاري، والتي أقرّ الاتحاد السعودي لكرة القدم دخول الجماهير مجانًا لها في سبيل دعمه لنجوم المستقبل.

وتؤهل بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 والتي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل، المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فيها، إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، أو المنتخبات الأربعة الأولى في حال حجز منتخب اليابان ”مستضيف الأولمبياد“ أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي، تحت 23 عامًا، سعد الشهري، (23) لاعبًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند.

وجاءت أسماء اللاعبين الذين تم استدعائهم للمشاركة في التصفيات الآسيوية على النحو الآتي: أيمن الخليف، وعبدالباسط هندي، وعبدالرحمن غريب، وعبدالله حسون (من النادي الأهلي)، وحسان التمبكتي، وعبدالله الحمدان، وناصر العمران (من نادي الشباب)، وخالد السميري، وعون السلولي، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وحسين سالم، وسعد السلولي (من نادي الاتفاق)، وعبدالله اليوسف، ومحمد المجحد (من نادي الفتح)، وزيد البواردي، وصالح الوحيمد (من نادي النصر)، وأيمن الحجيلي (من نادي الأنصار)، ومحمد الربيعي (من نادي الباطن)، وحسن القيد (من نادي الخليج)، وحسين النخلي (من نادي الفيحاء)، وهارون كمارا (من نادي القادسية)، وعبدالرحمن اليامي (من نادي الهلال)، وعبدالإله العمري (من نادي الوحدة).

ويبدأ لاعبو المنتخب الوطني تحت 23 عامًا التجمّع، مساء اليوم الاثنين، قبل بدء الحصص التدريبية يوم الثلاثاء التي تسبق الدخول في منافسات التصفيات الآسيوية التي يفتتحها ”الأخضر“ مساء يوم الجمعة المقبل بمواجهة منتخب المالديف.