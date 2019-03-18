مباراة الأهلي والهلال.. مدير بطولة ”كأس زايد“ يرد على اتهامات تغيير الحكم (فيديو)

طالب طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بالابتعاد عن سياسة التخوين والمؤامرة، في تعليقه على الاتهامات التي طالت الاتحاد عقب مباراة الأهلي ضد الهلال، أمس الأحد، في نصف نهائي البطولة والتي شهدت جدلًا تحكيميًّا كبيرًا.

وكان سالم الأحمدي، مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، هاجم طاقم التحكيم، الذي أدار المباراة.

وسقط النادي الأهلي، في فخ الخسارة بهدف مقابل لا شيء أمام الهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وسط جدل تحكيمي كبير.

وقال الأحمدي في تصريحات لفضائية ”السعودية الرياضية“، إن طاقم التحكيم، ارتكب كوارث في مباراة الفريق أمام الهلال، واصفًا ما حدث بـ“السرقة“.

وقدم مدير المركز الإعلامي، اعتذاره إلى جمهور الأهلي، على تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، متعهدًا بمحاولة التصحيح خلال الفترة المقبلة.

#الديوانيه

طلال آل الشيخ – مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال: هل تغيير الاتحاد العربي الحكم من مصري إلى إماراتي من أجل خسارة #الأهلي؟.. وأتمنى نبعد عن ثقافة "التخوين" والمؤامرة.. وأقسم بالله بأنّا لا نقف مع فريق عن فريق ولا نوجه الحكم . pic.twitter.com/TPIKlvVuLk — KSA SPORTS (@riyadiyatv) March 17, 2019

ورد طلال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج ”الديوانية“: ”أقسم بالله العلي العظيم أننا لا نقف مع فريق ضد آخر، ولا نوجه أي حكم أو مسؤول إداري لمساعدة فريق على حساب الآخر“، مؤكدًا أن معظم قرارات الحكم كانت صحيحة.

وعن الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، عن تغيير حكم مباراة الهلال والأهلي، في اللحظة الأخيرة، نفى مدير البطولة، هذا الأمر تمامًا، مؤكدًا أن الخطاب الذي استلمه الاتحاد العربي من لجنة الحكام، هو إسناد المهمة إلى الطاقم الإماراتي، الذي أدار اللقاء بالفعل، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية واردة في اللعبة، لكنها قلت مع وجود تقنية حكم الفيديو الـVAR.

وأنهى المحلل التحكيمي في قناة أبوظبي الرياضية، فريد علي، الجدل المُثار حول أداء الحكم الإماراتي عمار الجنيبي، مُشيدًا بقراراته في مباراة الهلال ضد الأهلي.

وأكد محلل قناة أبوظبي الرياضية أن الراقي لا يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 18 من أحداث مباراة الهلال ضد الأهلي، خاصة أن يد لاعب الزعيم خلف ظهره والكرة ذهبت إليها، ولا يوجد تعمد.

وأشاد المحلل التحكيمي في قناة أبوظبي الرياضية بأداء الحكم المساعد وحكم مباراة الهلال ضد الأهلي، في الكرة التي اُحتسبت هدفًا لصالح الزعيم، مؤكدًا أنها لعبة سليمة ولا يوجد بها تسلل نهائي.