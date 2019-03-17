موجز أخبار الهلال والأهلي والأندية السعودية اليوم

سيطر فوز نادي الهلال السعودي على منافسه المحلي الأهلي في ذهاب قبل نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال على الوسط الكروي السعودي اليوم الأحد.

وأحرز المهاجم جوناثان سوريانو هدف الفوز للهلال ليصبح متصدر الدوري المحلي بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب منتصف الشهر المقبل في جدة للتأهل للمباراة النهائية بينما ينبغي على الأهلي الفوز بفارق هدفين.

وأثار الحكم الكثير من الجدل وتعرض لانتقادات شديدة من لاعبي والمدير الفني للأهلي وكذلك رئيس النادي حيث تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للأهلي قبل النهاية بعشر دقائق بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ليتأكد أن الكرة لم تلمس يد محمد البريك داخل المنطقة.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء اخرى في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخل ياسر الشهراني ضد البديل حسين المقهوي داخل المنطقة لكن الحكم لم يحتسبها بعد الرجوع لتقنية الفيديو أيضا.

انتقاد التحكيم

وصب الأوروغواياني خورخي فوساتي المدير الفني للأهلي غضبه على الحكم قائلا لحساب النادي على تويتر ”على اللجنة المنظمة للبطولة إيجاد حلول لمشكلة التحكيم المتكررة التي عانى منها الفريق أمام الهلال. البطولة العربية ممتازة لكن أسوأ ما فيها التحكيم“.

وتعرض السوري عمر السومة مهاجم الأهلي للإصابة وغادر الملعب ما أثر على أداء فريقه الهجومي خلال المباراة وسيخضع لفحوصات طبية يوم الاثنين لتحديد ماهية إصابته وفترة غيابه عن الملاعب.

وبدوره فتح عبدالله بترجي رئيس الاهلي النار على أداء التحكيم قائلا ”هدف الهلال جاء من تسلل واضح والحكم لم يرجع لتقنية الفيديو، أتعجب من عدم رجوعه للإعادة في لقطة هدف الهلال الذي أرى عدم صحته، بالتأكيد مثل هذه القرارات تؤثر على نتيجة اللقاء.

”مستوى التحكيم سيئ، وتقنية الفيديو لم تنصفنا. مستعدون لتحمل تكاليف طاقم تحكيم يليق بمباراة الإياب التي أتمنى أن يديرها حكما على المستوى“.