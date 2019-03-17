الهلال ضد الأهلي.. جدل حول الحالات التحكيمية (فيديو)‎

قال الخبير التحكيمي فريد علي إن أداء حكم مباراة الهلال والأهلي السعوديين في بطولة كأس زايد، كان رائعًا، ولم يجامل أي فريق على حساب آخر.

واتهمت جماهير الأهلي حكم مباراة فريقها أمام الهلال بالتحيز ضد فريقها، وعدم احتساب ركلة جزاء لهم، بالإضافة إلى التشكيك بصحة هدف الهلال.

وحقق فريق الهلال السعودي، الأحد، فوزًا صعبًا على الأهلي، بهدف دون ردٍ، في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وحول هذه الاتهامات قال فريد علي المحلل التحكيمي في قنوات ”أبوظبي الرياضية“ إن أول حالة هي لمس الكرة ليد مدافع الهلال في الدقيقة 15، ويد لاعب الهلال كانت خلف ظهره، والكرة اتجهت إليها، ولا يوجد تعمّد، وقرار الحكم سليم بعدم احتساب ركلة جزاء.

وعن الهدف الذي أحرزه سوريانو قال:“هدف الهلال سليم 100% لأن مدافع الأهلي مغطي للتسلل، ومهاجم الزعيم يقف في منطقة صحيحة“.

وعن مطالبات الأهلي بركلات جزاء أوضح:“الحالة التي وقعت في الدقيقة 79 لا توجد لها ركلة جزاء للأهلي حتى لو لامست الكرة يد لاعب الهلال بعد ملامسة جسمه.. ولكن الكرة لم تلامس يده، والثانية احتكاك طبيعي“.

“يد لاعب #الهلال خلف ظهره والكرة ذهبت إليها ولا يوجد تعمد وقرار الحكم سليم بعدم احتساب ركلة جزاء”

فريد علي – خبير تحكيمي#الهلال_الأهلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/MkXBivK9n6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ مارس ٢٠١٩

“لا وجود لركلة جزاء لـ #الأهلي حتى لو لمست الكرة يد لاعب #الهلال بعد لمس جسمه.. ولكن الكرم لم تلمس يده”

فريد علي – خبير تحكيمي#الهلال_الأهلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/7aonZvPgEV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ مارس ٢٠١٩

“لا توجد ركلة جزاء لـ #الأهلي في هذه اللقطة والاحتكاك طبيعي”

فريد علي – خبير تحكيمي#الهلال_الأهلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/CiHvelaOz1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ مارس ٢٠١٩

يذكر أن الهلال أحرز هدفه الوحيد عن طريق الإسباني جوناثان سوريانو في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أهلي جدة 15 أبريل / نيسان المقبل.

ويحتاج الهلال للتأهل الفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بفارق هدف بشرط التسجيل.