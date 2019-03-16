أرقام تاريخية حققها عبدالرزاق حمد الله بعد ”سوبر هاترك“ في مباراة النصر والوحدة

نجح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في تسجيل رقم قياسي له في تاريخ دوري المحترفين السعودي بنسخته الحديثة، بعدما بات الهداف الأجنبي التاريخي لنادي النصر بعد تسجيله ”سوبر هاتريك“ ليصل إلى الهدف رقم 21، كاسرًا بذلك رقم البولندي أدريان ميرزافيسكي (18 هدفًا).

???? المغربي عبدالرزاق حمدالله

مهاجم نادي #النصر يصبح الهداف الأجنبي التاريخي لفريقه في #دوري_المحترفين_السعودي بعد تسجيله ( سوبر هاتريك ) ليصل إلى الهدف رقم 21 ، كاسراً بذلك رقم البولندي أدريان ميرزافيسكي ( 18 هدف ). pic.twitter.com/OsBVfATFIa — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 16, 2019

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للدوري السعودي، فإن عبدالرزاق حمدالله بات أول لاعب ينجح في تسجيل ”سوبر هاتريك“ في مباراتين هذا الموسم، كما أنه الهاتريك العاشر الذي تشهده مباريات هذا الموسم.

8' ⚽

58' ⚽

61' ⚽

87' ⚽ لاعب @AlNassrFC عبدالزراق حمدالله أول لاعب ينجح في تسجيل سوبر هاتريك في مبارياتين هذا الموسم في #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان ..

كما أنه الهاتريك العاشر الذي تشهده مباريات هذا الموسم .. #الدوري_السعودي_للمحترفين #الوحدة 0 : 4 #النصر pic.twitter.com/lvphVaE68L — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 16, 2019

وقاد اللاعب المغربي، اليوم السبت، فريقه النصر لتحقيق فوز عريض على الوحدة بأربعة أهداف نظيفة سجلها جميعها المهاجم المغربي ليرفع رصيد النصر إلى 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، والذي له مباراة ”مؤجلة“ مع أحد، بينما بقي رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركزالسادس في جدول الترتيب.

وبات اللاعب أيضاً صاحب أطول سلسلة تسجيل للاعب نصراوي في تاريخ دوري المحترفين السعودي إذ استحق اللاعب إشادات جماهير النصر الكبيرة وحفاوتها به.

وبات حمدالله في صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 21 هدفًا متفوقًا على كلٍ من غوميز لاعب الهلال وتوامبا لاعب التعاون وعمر السومة لاعب الأهلي.