ردة فعل ميدو بعد هاتريك عبدالرزاق حمدالله‎ في مباراة النصر والوحدة (فيديو)

ظهر أحمد حسام ”ميدو“، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، حزينًا بشدة، بعد تلقي فريقه خسارة قاسية أمام النصر، برباعية نظيفة، اليوم السبت.

وتداول الجمهور فيديو لميدو وهو يجلس حزينًا عقب الهدف الثالث الذي سجله عبدالرزاق حمد الله، والذي قضى على أمال فريق الوحدة في العودة للمباراة.

وأحرز عبدالرزاق حمد الله أربعة أهداف ليقود النصر لفوز كبير 4-صفر على مستضيفه الوحدة ويقلص الفارق مع الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى نقطة واحدة اليوم السبت.

تلعب مع النصر يا ميدو مش الهلال ! pic.twitter.com/zv3MPGrmWd — ‏ْ (@azz3nzi) March 16, 2019

ورفع النصر رصيده إلى 55 نقطة من 24 مباراة متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي خاض مباراة أقل.

ويستعد الهلال حامل اللقب لمواجهة منافسه المحلي الأهلي، صاحب المركز الخامس، في ذهاب قبل نهائي كأس العرب للأندية الأبطال غدا الأحد.

وظل الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما تلقى الخسارة الثامنة في 24 مباراة.

ورفع المهاجم المغربي رصيده إلى 21 هدفا في صدارة هدافي المسابقة بفارق هدفين عن الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون.

وافتتح حمد الله الرباعية بعد ثماني دقائق من البداية من ضربة جزاء حصل عليها ونفذها بنفسه بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو.

وانتظر حمد الله حتى 58 ليعزز النتيجة إثر تمريرة متقنة جعلته في وضع انفراد بمرمى عبدالله الجدعاني حارس الوحدة ليضع الكرة من فوق رأسه.

وبعدها بدقيقتين أضاف هدفه الثالث بعد مجهود كبير حيث راوغ اكثر من مدافع ووضع الكرة أرضية من مدى قريب بين قدمي الجدعاني.

وواصل حمد الله هوايته وأضاف الهدف الرابع بعد مراوغة مجدية ووضع الكرة من مدى قريب في المرمى.