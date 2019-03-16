نادي النصر يعبر الوحدة برباعية ويواصل مطاردة الهلال في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص نادي النصر فوزًا مستحقًا على الوحدة بفضل الدولي المغربي عبدالرازق حمدالله، بتسجيله ”سوبر هاتريك“، فاز به فريقه على الوحدة في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب الشرائع بمكة المكرمة ضمن الجولة الرابعة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الأهداف الأربعة عبدالرزاق حمدالله في الدقائق (8 ،57 ،60، 87 )، النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، والذي له مباراة ”مؤجلة“ مع أحد، بينما بقي رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.

وتقدم النصر مبكرًا عن طريق المغربي عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء بعد ”7“ دقائق من انطلاقة المواجهة، بعد أن تعرض للعرقلة من حارس المرمى داخل منطقة الجزاء، تغاضى الأوزبكي رفشان إيرماتوف حكم المباراة عن احتسابها في بداية الأمر ولكن بعد عودته إلى تقنية الـ“فار“ احتسب المخالفة.

ومع قرب نهاية الشوط الأول، كاد المغربي نور الدين أمرابط أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثاني عندما تلاعب بمدافعي الوحدة، وسدد كرة رغم مضايقة من لاعبي الوحدة لكن كرته جانبت القائم الأيسر للحارس لينتهي الشوط بتقدم نصراوي بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، تصدى الأسترالي براد جونز حارس مرمى النصر إلى هجمة وحداوية خطرة ومنع الفريق المكي من إدراك التعادل، وبعدها بثوان أضاع أمرابط فرصة تعزيز النتيجة.

وتمكن حمدالله من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 58، مستفيدًا من تمريرة سلطان الغنام ليضع الكرة فوق الحارس الجدعاني، وعاد حمدالله نفسه بـ“الهاتريك“ عند الدقيقة 60، وأطلق اللاعب نفسه رصاصة الرحمة على الوحدة بهدف رابع ”سوبر هاتريك“ عند الدقيقة 87 لتنتهي المباراة بفوز النصر برباعية حمدالله وحصده نقاط المباراة الثلاثة.

ويستضيف النصر نظيره الهلال 29 مارس الحالي، فيما يحل الوحدة ضيفًا على التعاون الخميس 28 من هذا الشهر ضمن الجولة المقبلة.