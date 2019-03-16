نادي النصر يعبر الوحدة برباعية ويواصل مطاردة الهلال في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص نادي النصر فوزًا مستحقًا على الوحدة بفضل الدولي المغربي عبدالرازق حمدالله، بتسجيله ”سوبر هاتريك“، فاز به فريقه على الوحدة في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب الشرائع بمكة المكرمة ضمن الجولة الرابعة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل الأهداف الأربعة عبدالرزاق حمدالله في الدقائق (8 ،57 ،60، 87 )، النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، والذي له مباراة ”مؤجلة“ مع أحد، بينما بقي رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.
الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 8
الوحدة 0 : 1 النصر
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
#الوحدة_النصر
#دوري_بلس pic.twitter.com/WSc1bgkFJP
— دوري بلس (@dawriplusksa) March 16, 2019
وتقدم النصر مبكرًا عن طريق المغربي عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء بعد ”7“ دقائق من انطلاقة المواجهة، بعد أن تعرض للعرقلة من حارس المرمى داخل منطقة الجزاء، تغاضى الأوزبكي رفشان إيرماتوف حكم المباراة عن احتسابها في بداية الأمر ولكن بعد عودته إلى تقنية الـ“فار“ احتسب المخالفة.
الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 58
الوحدة 0 : 2 النصر
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
#الوحدة_النصر
#دوري_بلس pic.twitter.com/ljQcBfOIhu
— دوري بلس (@dawriplusksa) March 16, 2019
ومع قرب نهاية الشوط الأول، كاد المغربي نور الدين أمرابط أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثاني عندما تلاعب بمدافعي الوحدة، وسدد كرة رغم مضايقة من لاعبي الوحدة لكن كرته جانبت القائم الأيسر للحارس لينتهي الشوط بتقدم نصراوي بهدف.
الهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 61
الوحدة 0 : 3 النصر
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
#الوحدة_النصر
#دوري_بلس pic.twitter.com/RbKprtKqOA
— دوري بلس (@dawriplusksa) March 16, 2019
ومع بداية الشوط الثاني، تصدى الأسترالي براد جونز حارس مرمى النصر إلى هجمة وحداوية خطرة ومنع الفريق المكي من إدراك التعادل، وبعدها بثوان أضاع أمرابط فرصة تعزيز النتيجة.
الهدف الرابع لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 87
الوحدة 0 : 4 النصر
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
#الوحدة_النصر
#دوري_بلس pic.twitter.com/uvtqgDASnI
— دوري بلس (@dawriplusksa) March 16, 2019
وتمكن حمدالله من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 58، مستفيدًا من تمريرة سلطان الغنام ليضع الكرة فوق الحارس الجدعاني، وعاد حمدالله نفسه بـ“الهاتريك“ عند الدقيقة 60، وأطلق اللاعب نفسه رصاصة الرحمة على الوحدة بهدف رابع ”سوبر هاتريك“ عند الدقيقة 87 لتنتهي المباراة بفوز النصر برباعية حمدالله وحصده نقاط المباراة الثلاثة.
ويستضيف النصر نظيره الهلال 29 مارس الحالي، فيما يحل الوحدة ضيفًا على التعاون الخميس 28 من هذا الشهر ضمن الجولة المقبلة.