ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على الحزم (صورة)

حقق الاتحاد انتصاره الخامس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليتقدم خطوة مهمة نحو البقاء في المسابقة بفوزه 3-صفر على مستضيفه الحزم، اليوم السبت.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة في المركز 13 متأخرًا بنقطتين ومركز واحد عن الحزم.

وافتتح كارلوس فيلانويفا أهداف الاتحاد في الدقيقة 31 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من أليكساندر بريوفيتش.

ولعب الحزم بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد المدافع مسعود بخيت لينجح بعدها الضيوف في تعزيز النتيجة بضربة رأس عبر مروان دا كوستا في الدقيقة 68.

وأهدر بريوفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 74 تصدى لها مالك عسلة حارس الحزم.

واختتم فهد المولد ثلاثية الاتحاد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك عسلة.