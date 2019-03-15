نادي الشباب يستعيد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي بتعادله مع الاتفاق (فيديو)

فرض الاتفاق التعادل 1/1 مع ضيفه نادي الشباب، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الشباب البادئ بالتسجيل عبر أبوبكر ستيف تراولي في الدقيقة 23، بعدما تلقى تمريرة رائعة من جمال الدين بن العمري.

ونجح الاتفاق في تعديل الكفة في الدقيقة 45+4، عبر إبراهيم حسين محنشي، مستغلًا كرة مرتدة من العارضة، واحتسبه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR).

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف في الشوط الثاني.

ولم يحقق الاتفاق الفوز في آخر 7 مباريات، إذ خسر 3 مرات وتعادل 4 مرات.

ورفع التعادل رصيد الشباب إلى 44 نقطة في المركز الثالث، في حين يملك الاتفاق 29 نقطة في المركز التاسع.