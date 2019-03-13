”الاستئناف“ ترفض شكوى نادي النصر ضد علي النمر واحتجاج القادسية على نظامية مشاركة سلطان الغنام

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض استئناف نادي النصر لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الشكوى ضد نادي الوحدة ولاعبه علي النمر.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، أعلنت من قبل عن رفضها الاستئناف الذي تقدمت به إدارة نادي النصر، بشأن أزمة مباراة الوحدة بالدوري.

النصر كان قد تقدم باستئناف على قرار لجنة الانضباط، بعد قرار رفض احتجاجه على مشاركة علي النمر لاعب الوحدة، كلاعب مواليد بجانب تواجد لاعب مواليد آخر وهو أحمد عبده، في المباراة التي جمعت بينهما، في الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

#لجنة_الاستئناف: رفض استئناف نادي النصر لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الشكوى ضد نادي الوحدة ولاعبه علي النمر. pic.twitter.com/UfiyB1bR72 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 13, 2019

كما رفضت اللجنة استئناف نادي القادسية لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الاحتجاج ضد نادي النصر على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه سلطان الغنام.

ورفضت اللجنة استئناف نادي ضمك لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الاحتجاج ضد نادي المجزل على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه عبدالرحمن سعيد.