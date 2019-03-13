أحمد الفريدي يعلن انتهاء مسيرته مع نادي النصر السعودي

أعلن أحمد الفريدي انتهاء مسيرته مع نادي النصر السعودي، مساء الثلاثاء، مقدمًا شكره للنادي وللجمهور.

وقال الفريدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ”إلى النادي الذي لم يكن محطة عبورٍ فحسب، ولجمهور النصر العريق الذي لا تفيهِ عبارات الشكر والثناء، تقبلوا جزيل شكري وعظيم امتناني لدعمكم ومساندتكم، وكل الأُمنيات لكم بالتوفيق والسداد“.

وذكرت تقارير أن إدارة النصر وقعت مُخالصة مالية مع الفريدي، وسلمته مبلغ مليون و200 ألف ريال، وفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“.

إلى النادي الذي لم يكن محطة عبورٍ فحسب، ولجمهور #النصر العريق الذي لا تفيهِ عبارات الشكر والثناء، تقبلوا جزيل شكري وعظيم امتناني لدعمكم ومساندتكم، وكل الأُمنيات لكم بالتوفيق والسداد. pic.twitter.com/UUo0JDKfzs — أحمد الفريدي (@fraide15) March 12, 2019

يذكر أن الفريدي بدأ مسيرته الكروية مع نادي الأنصار في عام 2001 بعمر الـ 13 عامًا ،ثم انضم إلى صفوف الهلال ليلعب في درجة الشباب بالنادي في الفترة من عام 2004 حتى عام 2007.

وانضم اللاعب إلى نادي النصر في عام 2014، حيث نجح فقط في الفوز ببطولة وحيدة مع العالمي وهي بطولة الدوري السعودي في موسم 2015- 2016، بينما خسر لقب كأس خادم الحرمين في موسم 2015- 2016.