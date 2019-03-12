القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا

يحل فريق الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على باختاكور الأوزبكي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأمل الأهلي استكمال انطلاقته الآسيوية وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، في رحلة البحث عن اللقب القاري الذي يعاند الأندية السعودية على مدار السنوات الأخيرة. تقام المباراة في الساعة الـ 16:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب ”باختاكور“ الأوزبكي الذي يتسع لحضور 55 ألف مشجع بصافرة الحكم السنغافوري محمد تقي الجعفري.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق أحمد البلوشي، كما ستنقل على قناة الكاس، وحصل الاتحاد السعودي على قرار بإلغاء احتكار شبكة بي إن سبورتس في المملكة العربية السعودية؛ ما يعني أن المباراة منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب بشكل مجاني.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى، ويبقى باختاكور في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع بيرسبوليس الإيراني بهدف لكل منهما.

ويشهد التاريخ على مواجهتين بين الفريقين بدور المجموعات لنسخة دوري أبطال آسيا عام 2005، وفاز الأهلي بالسعودية بثلاثية أليساندرو وحسين عبد الغني ومالك معاذ، بينما فاز باختاكور في أوزبكستان بنتيجة 2-1.

رابط قناة الاتحاد الاسيوي على اليوتيوب .. ستنقل جميع مباريات الاندية السعودية في المنافسات الاسيوية داخل اراضيها وخارجها بمعلق واستديو تحليلي سعودي لحين بيع الحقوق على القنوات المحليةhttps://t.co/NRG5BezePz#السعودية_تلغي_احتكار_bein — العربية – في المرمى (@FilMarma) March 11, 2019

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الاثنين، إنه تلقى خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات ”beINSPORTS“ في المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“: ”تلقى الاتحاد السعودي خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات ”beINSPORTS“ لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، وذلك بناءً على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث ”beINSPORTS“ في المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي أن إلغاء احتكار ”beINSPORTS“ جاء بسبب المخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.

وواصل: ”وعليه فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات ”beINSPORTS“، وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداءً من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري، الثلاثاء، كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.

ومنصات الاتحاد الآسيوي الرسمية هي المنصات الرقمية، وأبرزها يوتيوب وفيس بوك وتويتر.