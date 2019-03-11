هل تنجح السعودية في كسر احتكار beIN sports للمسابقات الأوروبية والعالمية الكبرى؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، الإثنين، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتخذ خطوات مماثلة بعدما نجح في كسر احتكار شبكة ”beIN sports“لمباريات كرة القدم الآسيوية في السعودية.

ووفقًا لحساب برنامج ”العربية.. في المرمى“ على موقع ”تويتر“، فإن نجاح الاتحاد السعودي في إلغاء احتكار ”beIN sports“ لمباريات كرة القدم الآسيوية ستعقبه خطوات مماثلة في جميع البطولات العالمية.

وتسيطر بي إن سبورتس على أغلب مسابقات كرة القدم في أوروبا والعالم، وعلى رأسها كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا ومسابقات الدوري الكبرى، وغيرها من البطولات الهامة التي تحظى بمتابعة كبيرة جدًا.

وكان الاتحاد الآسيوي قد طلب من الاتحاد السعودي تولي بث وإنتاج المباريات الآسيوية التي تقام في السعودية، وتوفير معلقين ومحللين بداية من مباراة الهلال والدحيل القطري، الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا، بعد سحب الحقوق الحصرية من قنوات ”beIN sports“.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد طلب من الاتحادات العربية اتخاذ الإجراءات ذاتها التي اتخذها، وأسهمت في إلغاء البث الحصري لقنوات ”beIN sports“.