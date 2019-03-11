مدير ”كأس زايد للأندية الأبطال“ يسخر من النادي الأهلي المصري (فيديو)

علق طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على قرار النادي الأهلي المصري، بمقاطعة البطولة في الأعوام المقبلة، بسبب الخلاف مع تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي ومالك نادي بيراميدز.

وقال ”طلال“ في تصريحات تلفزيونية: ”انسحاب الأهلي من البطولة.. لا أجد تعليقًا مناسبًا سوى شر البلية ما يضحك، كيف ينسحب من البطولة، ونحن لم نوجه له دعوة رسمية للمشاركة في البطولات المقبلة، الأهلي شأنه شأن أي ناد في البطولة، لقد غادر البطولة الحالية في دور الـ16 أمام الوصل الإماراتي، ولم يشكُ من أي أمور تنظيمية، والبطولة مستمرة حتى الآن بشكل طبيعي وتحقق نجاحًا كبيرًا“.

وأَضاف: ”الأهلي المصري نادٍ كبير وعريق وله تاريخ لا يمكن لأحد أن يتجاهله، لكن تلك العراقة يجب أن تواكبها إدارة على المستوى نفسه، لأن الأهلي هو أحد رموز الأندية العربية، لكن البيان الأخير الخاص بالبطولة العربية غريب، الأهلي هو من طلب المشاركة في النسخة الأخيرة، والاتحاد المصري لكرة القدم أعلن منذ فترة عدم جمع أي نادٍ بين البطولة الأفريقية والعربية، فهل خرج البيان بعدما علم النادي بقرار اتحاد الكرة؟“.

وتابع طلال: ”أشعر أن إدارة محمود الخطيب تريد أن تغطي على بعض السلبيات بالبيان الغريب، تلك أساليب قديمة، عليهم التركيز في عملهم من أجل إسعاد الجماهير الحمراء، بعيدًا عن إثارة أزمات لا جدوى منها“.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا، أعلن فيه مقاطعة البطولات العربية المقبلة بسبب الإساءات المتكررة من تركي آل الشيخ، الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي.

وكان الأهلي قد ودع النسخة الجارية من ثمن النهائي بعد الخروج أمام الوصل الإماراتي.