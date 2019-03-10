موجز أخبار الهلال والنصر والأندية السعودية اليوم

سيطرت استعدادات النصر والاتحاد لمواجهتيهما في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا على الوسط الكروي السعودي يوم الأحد.

ويتطلع الاتحاد إلى مواصلة صحوته بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا عندما يزور الوحدة الإماراتي يوم الاثنين ضمن المجموعة الثانية فيما يستضيف النصر فريق ذوب آهن الإيراني في دبي.

وبدأ الاتحاد، بطل آسيا في 2004 و2005، مشواره في دور المجموعات بفوز ساحق على الريان 5-1 الأسبوع الماضي، وهي نتيجة تسببت في الإطاحة بالتركي بولنت أويغون مدرب الفريق القطري.

وواصل الاتحاد صحوته بقيادة سييرا وحقق انتصاره الأول في الدوري السعودي في جدة هذا الموسم عندما هزم الفيحاء، منافسه في صراع النجاة من الهبوط، يوم الجمعة الماضي.

وقال سييرا، الذي عاد لقيادة الاتحاد الشهر الماضي خلفا للكرواتي سلافن بيليتش، للصحفيين بعد الفوز على الفيحاء ”نحن على يقين بأننا في مرحلة خطر ولم نتجاوزها حتى الآن. الفضل في النتائج يعود للاعبين، ومهمتنا إقناعهم بالأسلوب الفني“.

وفي المقابل ، خسر ”العالمي“ بهدف نظيف أمام الوصل الإماراتي في الجولة الأولى ولذلك سيسعى لتعزيز فرصه في المجموعة الأولى بالفوز على ذوب آهن.

ويسعى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا لتحقيق فوزه الأول مع النصر في البطولة الآسيوية عقب الخسارة أمام الوحدة والتي يراها غير مستحقة.

وقال فيتوريا إن فريقه طموحه كبير في البطولة القارية ويسعى للفوز في المباريات الخمسة المتبقية، بداية من مبارة الفريق الإيراني، لبلوغ الدور التالي.

الاحتجاجات مستمرة

وعلى صعيد الدوري المحلي تقدم الفيحاء باحتجاج رسمي على الاتحاد بحجة عدم أهلية مشاركة ناصر الشمراني في لقاء الفريقين الذي حسمه الاتحاد بهدفين نظيفين لكن احتجاج الفيحاء تم رفضه.

وفي المقابل رفع الهلال المتصدر مذكرة احتجاج للاتحاد السعودي للعبة بشأن مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة خلال تعادل الفريقين بهدف لكل منهما يوم الجمعة الماضي.

واعترض ”الزعيم“ على مشاركة القرني بداعي أنه لاعب هاوٍ ولم يمض 30 يومًا قبل أن يتم إشراكه مع فريقه الجديد.