رسميًا.. نادي الهلال السعودي يشكو الوحدة بسبب محمد القرني (صورة)

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي تقديم مذكرة احتجاج إلى اتحاد كرة القدم، اعتراضًا على عدم أحقية مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة، في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1 على ملعب جامعة الملك سعود.

وأصدر نادي الهلال بيانًا قال فيها إن: ”المواد النظامية التي استندت إليها الإدارة في الاحتجاج على مشاركة القرني، بعد أن قدّمت نموذج الاحتجاج بعد المباراة مباشرة، والذي يتيح لها تقديم مذكرة الاحتجاج التفصيلية خلال 48 ساعة بعد المباراة.

وأكدت إدارة الهلال ثقتها في صحة الموقف القانوني للاحتجاج، مشددة على أنها لن تدخر جهدًا في سعيها للحفاظ على حقوق النادي وفق ما تكفله الأنظمة والقوانين.

???? مجلس إدارة #الهلال يرفع مذكرة احتجاج على مشاركة ”القرني“ pic.twitter.com/aesUTM9rgF — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٠ مارس ٢٠١٩

وفي السياق كشفت تقارير صحفية أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تنوي رفض الاحتجاج المقدم من قبل ناديي الهلال والفيحاء ضد مشاركة لاعبي الوحدة والاتحاد على الترتيب.

وقالت صحيفة الجزيرة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر :“لجنة الانضباط⁩ تتجه لعدم قبول احتجاج ⁧الهلال⁩ على مشاركة لاعب ⁧الوحدة⁩ محمد القرني، وكذلك احتجاجات ⁧الفيحاء⁩ و⁧الحزم⁩ استنادًا إلى المادة 39 من لوائح البطولات والمسابقات في هيئة الرياضة رغم أن الأندية في دوري المحترفين.

وكانت إدارتا الهلال والفيحاء قد أعلنتا التقدم باحتجاج رسمي ضد مشاركة كل من محمد القرني وناصر الشمراني لاعبي الوحدة والاتحاد على الترتيب.

وكان الوحدة قد خطف نقطة التعادل من أمام الهلال في حين خسر الفيحاء مواجهته أمام الاتحاد