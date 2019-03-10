تصعيد_اعتراض_الهلال_للفيفا.. جمهور ”الزعيم“ يطالب إدارة ناديه بتصعيد شكواه ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني

طالب جمهور نادي الهلال السعودي، إدارة النادي بتصعيد احتجاجها ضد مشاركة محمد القرني، لاعب الوحدة، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي بالدوري السعودي.

ودشن جمهور ”الزعيم“ هاشتاغًا باسم ”#تصعيد_اعتراض_الهلال_للفيفا“، مستشهدين فيه بالتصريحات التي أصدرها المحامي التونسي علي عباس، المتخصص في القانون الرياضي، والذي أكد أن احتجاج الهلال على مشاركة محمد القرني، لاعب الوحدة، يعتبر نظاميًا، كون الأخير خالف النظام الدولي.

وقال عباس في مقابلة مع قناة ”العربية“: ”لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص المادة 29 هي نفسها المادة 6 في ”فيفا“، والاتحاد الدولي يجبر الاتحادات على اعتماد اللائحة نفسها والشروط، ولا يحق للاتحادات المحلية مخالفتها، فالمادة تنص على وجود فترتي تسجيل، والاستثناءات تخص المحترف الذي ينتهي عقده قبل فترة التسجيل أو اللاعب الذي يفسخ عقده من جانب واحد، ولكن الهواة لا يمكن أن يسجلوا خارج فترة التسجيل إلا في مسابقات خاصة بالهواة“.

وأضاف المحامي القانوني: ”محمد القرني سجل كهاوٍ، والعبرة هي بطبيعة الدوري وليست بصفة اللاعب إن كان هاويًا أو محترفًا، فإن كانت البطولة يتواجد فيها المحترفون والهواة فإنه لا يسمح بتسجيل اللاعبين إلا في فترتي التسجيل الصيفية أو الشتوية.

واختتم علي عباس بقوله إن الوحدة خالف النظام، موضحًا: ”تسجيل الوحدة لمحمد القرني غير نظامي ومخالف للمادة 29 في الاتحاد السعودي لكرة القدم و6 في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرى أن احتجاج الهلال نظامي لأن المخالفة واضحة“.

موقف الإدارهـ القانوني سليم ومن حقها #تصعيد_اعتراض_الهلال_للفيفا

-السؤال كيف سيخرج اتحاد النصر من هذا المأزق وكيف سيحتال ع القانون

الحل الوحيد لحفظ ماء وجه هذا الاتحاد اعادة المباراة pic.twitter.com/x0wKGkS1Hj — الملكي احمد (@helali1987) March 10, 2019

وشدد المحامي التونسي، في تصريحات أخرى لقناة الرياضية السعودية، على أن احتجاج الأندية على هذه الأمور هو ”احتجاج صحيح“، مضيفًا: ”تقريبًا كل الأندية في المملكة تسجل اللاعبين خارج فترة التسجيل وكأنه دوري هواة“.

وأردف: ”يمكن للاعب المشاركة بالبطولة الآسيوية إذا تم تسجيله في فترة التسجيل، أما إذا تم تسجيله خارج فترة التسجيل فليس قانونيًا أن يشارك في المباريات“، في إشارة إلى تسجيل ناصر الشمراني في نادي الاتحاد السعودي.

وتقدمت إدارة نادي الهلال باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك احتجاجًا على مشاركة اللاعب محمد القرني في لقاء الهلال والوحدة، يوم الجمعة، في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لقنوات KSA SPORTS عبر تويتر، أن الهلال تقدم باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب مشاركة اللاعب محمد القرني في مباراة الفريقين بالدوري كلاعب هاوٍ مع نادي الوحدة.

وسجلت إدارة الوحدة بقيادة حاتم الخيمي، القرني كلاعب هاوٍ قادم من الشباب وشارك أمام الهلال بشكل أساسي، وهو ما اعترض عليه الأخير.

يذكر أن عبدالله خوقير، نائب رئيس الوحدة، كان قد تحدث عقب تقدم نادي الهلال باحتجاجه، قائلًا: ”مشاركة محمد القرني قانونية، ونحن متأكدون من موقفنا“.

فيما قال محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عبر حسابه على تويتر: ”واثقون بإذن الله في موقفنا ولا نستطيع الخوض حاليًا في تفاصيل الاحتجاج نظرًا لأن القضية منظورة حاليًا، نحن كإدارة مؤتمنون على الهلال، ولن نضيع حق النادي بأي حال من الأحوال بإذن الله.. طالما موقفنا قانوني ونظامي“.

مباراة الهلال والوحدة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل الوحدة المركز السادس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 36 نقطة، بعد مرور 23 جولة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 وتلقى 7 هزائم.

وقال مغرد هلالي: ”مع عدم رغبتي، فالاحتجاج بس للتوضيح، المحامي الدولي علي عباس يقر سلامة موقف الهلال.. كما أن المواد المنصوصة في النظام ملزمة في تطبيقها وليست حسب نصوص الاتحاد المحلي، لكن الوحدة يستند على جدار اسمه تركي آل الشيخ فلن يتم قبول الاحتجاج إلا إذا وصل للـFIFA ”.

#تصعيد_اعتراض_الهلال_للفيفا

مع عدم رغبتي فالاحتجاج بس للتوظيح المحامي الدولي علي عباس يقر سلامة

موقف الهلال … كما ان المواد المنصوصة

فالنضام ملزمة فتطبيقها وليست حسب

نصوص الاتحاد المحلي

لكن الوحدة يستند علي جدار اسمة

تركي ال الشيخ … فلن يتم قبول الاحتجاج

الا اذا وصل للFIFA pic.twitter.com/xbJppFVj8K — genius9 (@asraer9) March 10, 2019

وغرد فيصل عبر حسابه قائلًا: ”أتمنى التصعيد للفيفا، وانتشار القضية في الإعلام الخارجي، يفتح عيون العالم على ما يحدث في دورينا من فساد ودفع للوصيف المدلل تحت مسمى ”نبغى الدوري يولع“ ليس ذنب الهلال أنه فريق بطل وغيره فاشل حتى تأتي وتقتل المنافسة الشريفة بهذا الشكل الفاضح“.

#تصعيد_اعتراض_الهلال_للفيفا أتمنى التصعيد للفيفا

وانتشار القضية في الإعلام الخارجي

يفتح عيون العالم على مايحدث في دورينا من فساد ودفع للوصيف المدلل تحت مسمى "نبغى الدوري يولع" ليس ذنب الهلال أنه فريق بطل وغيره فاشل حتى تأتي وتقتل المنافسة الشريفة بهذا الشكل الفاضح@fifacom_ar pic.twitter.com/RYdx7P1h3q — FAISAL..♚ (@faisal_alfahmy) March 10, 2019

وقال آخر ناشرًا صورة الأمير محمد بن فيصل، رئيس الهلال: ”ما يضيع حق وراءه مطالب، استمر يا الظاهرة إذا ما تجي بالطيب تجي بالقوة بعون الله“.

ما يضيع حق وراه مطالب، استمر يا الظاهره اذا ما تجي بالطيب تجي بالقوه بعون الله ????????. #تصعيد_اعتراض_الهلال_للفيفا pic.twitter.com/WUGX4kWkr6 — هلالي فلـه ☪︎ (@hmaato24) March 9, 2019

وقال مغرد يدعى فواز: ”لا يوجد حل مع لجان اتحاد الفساد إلا الفيفا لأننا فقدنا الثقه فيهم تماما. والشواهد كثيرة“.

#تصعيد_اعتراض_الهلال_للفيفا

لايوجد حل مع لجان إتحاد الفساد إلا الفيفا لأننا فقدنا الثقه فيهم تماما

والشواهد كثييره : أبعدو النزيه كلاتنبرغ وحل مكانه النصراوي خليل جلال وشاهدنا الكوارث والدعم الفاضح لناديه تعيين الرفاعي النصراوي وشاهدنا قرارت الإنضباط مخففه للنصر ومشدده للهلال — FAWAZ⁦ ????????⁩ (@FZ5SWZ2) March 9, 2019

وأوضح أبو عزوز: ”التصعيد في صالح الهلال لأنه محقق الدوري آخر موسمين وأكثر فريق حقق الدوري ومحقق بطولات فأتمنى إيقاف هذا الاتحاد ليدفع الثمن خليل جلال وشلته واللجان الصفراء“.