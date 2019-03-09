نادي الهلال السعودي يهدد بالتصعيد حال رفضه احتجاجه ضد مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال السعودي هددت بالتصعيد إلى جهات رياضية قضائية، حال رفض الاحتجاج الذي تقدمت به ضد مشاركة محمد القرني مع فريق الوحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“.

وتقدمت إدارة نادي الهلال باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك احتجاجًا على مشاركة اللاعب محمد القرني في لقاء الهلال والوحدة، يوم الجمعة، في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لقنوات KSA SPORTS عبر تويتر، أن الهلال تقدم باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب مشاركة اللاعب محمد القرني في مباراة الفريقين بالدوري كلاعب هاو مع نادي الوحدة.

وسجلت إدارة الوحدة بقيادة حاتم الخيمي، القرني كلاعب هاو قادمًا من الشباب وشارك أمام الهلال بشكل أساسي، وهو ما اعترض عليه الأخير.

يذكر أن عبدالله خوقير، نائب رئيس الوحدة، كان تحدث عقب تقدم نادي الهلال باحتجاجه، قائلًا: ”مشاركة محمد القرني قانونية، ونحن متأكدون من موقفنا“.

فيما قال محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عبر حسابه على تويتر: ”واثقين بإذن الله في موقفنا ولا نستطيع الخوض حالياً في تفاصيل الاحتجاج نظراً لأن القضية منظورة حالياً، نحن كإدارة مؤتمنون على الهلال، ولن نضيع حق النادي بأي حال من الأحوال بإذن الله.. طالما موقفنا قانوني ونظامي“.

– احتجاج الهلال :

واثقين باذن الله في موقفنا ولا نستطيع الخوض حالياً في تفاصيل الاحتجاج نظراً لان القضيه منظوره حالياً — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) March 9, 2019

مباراة الهلال والوحدة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وسجل لنادي الهلال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بينما سجل لنادي الوحدة اللاعب جابر عسيري.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل الوحدة المركز السادس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 36 نقطة، بعد مرور 23 جولة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 وتلقى 7 هزائم.