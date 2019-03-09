ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة 23 (صورة)

انتهت مباريات الجولة 23 للدوري السعودي، إذ أحرز جوناتان ثنائية في الشوط الأول ليقود الباطن لفوز مهم 2-صفر على مستضيفه الفتح، الذي تلقى، اليوم السبت، أول خسارة في الدوري السعودي للمحترفين منذ أكثر من شهر.

ووضع جوناتان الضيوف في المقدمة في الدقيقة 19 عندما تابع تسديدة قوية من زيد العونلي ارتدت من الأوكراني مكسيم كوفال حارس الفتح، ليضعها المهاجم البرازيلي في الشباك.

وعزز المهاجم البرازيلي النتيجة في الدقيقة 36 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة أكثر من لاعب.

تقدم الباطن للمركز 13 برصيد 22 نقطة، بينما ظل الفتح في المركز السابع برصيد 32 نقطة قبل سبع جولات على نهاية المسابقة.

بينما انتزع أحد نقطة ثمينة من مضيفه الحزم، عندما نجح في فرض التعادل بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الحزم بالرس.

سجل للحزم ديوغو سالوما في الدقيقة 29، وكنيدي إيغبوانانيكا في الدقيقة 72، بينما أحرز لأحد كارل مجاني في الدقيقتين 57 و84.

وارتفع رصيد الحزم إلى النقطة 24 في المركز الـ12، فيما بقي أحد في المركز الأخير، برصيد 14 نقطة.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، فيما يأتي خلفه النصر برصيد 52 نقطة.